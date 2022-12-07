Школьники из ХМАО выталкивали машину скорой из сугроба возле здания мэрии. Видео

08 декабря 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

Вытащить машину скорой помощи из сугроба помогли школьники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Лянторе (ХМАО) неподалеку от мэрии в сугробе застряла машина скорой помощи, и ученикам ближайшей школы пришлось ее выталкивать. Об этом URA.RU сообщил местный житель на условиях анонимности. «В Лянторе улицы от снега чистят плохо. По центральным-то сложно проехать из-за наката и большой колеи. Еще и отвалы на обочинах, что мешает заезжать во дворы. А недавно во втором микрорайоне скорая не смогла развернуться и застряла в сугробе, и детям пришлось ее выталкивать. Это произошло недалеко от школы», — сообщил собеседник. Как сообщил URA.RU местный предприниматель Евгений Городилов, который раньше занимался уборкой снега в Лянторе, подобную картину можно наблюдать практически в каждом районе города. А причина в том, что мэрии Лянтора нечем убирать снег. «У них часть техники сломалась. Да плюс к этому уволились несколько сотрудников муниципального предприятия, которое отвечает за уборку снега. И я не знаю, кто у них там вообще на технике работает. Например, в Лянторе некоторые дороги, которые идут вокруг города, вообще не чистились. А пескосмесь, которой нужно посыпать улицы, закончилась, и на дорогах гололед», — сообщил Городилов. В администрации района журналисту URA.RU сообщили, что все дороги в городе чистят по графику и находятся они в нормативном состоянии. «Все магистральные дороги находятся в нормативном состоянии и очищаются в соответствии с графиком, а также при необходимости по мере выпадения осадков. Все штатные единицы [техники] укомплектованы. Все сотрудники получают заработную плату в сроки и размере установленными трудовым договоре в соответствии действующим законодательством», — сообщили в мэрии Лянтора. В полиции Сургутского района уже обратили внимание на качество уборки снега в городе. Сотрудниками ГИБДД в адрес прокуратуры направлен акт о ненадлежащей уборке снега на улицах Лянтора. Ранее URA.RU сообщало, что в Лянторе власти пытаются спасти город от надвигающегося снежного коллапса. Для этого муниципалитет закупил спецтехнику на 22 миллиона рублей и отказался от заключения контрактов со сторонними подрядчиками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Лянторе (ХМАО) неподалеку от мэрии в сугробе застряла машина скорой помощи, и ученикам ближайшей школы пришлось ее выталкивать. Об этом URA.RU сообщил местный житель на условиях анонимности. «В Лянторе улицы от снега чистят плохо. По центральным-то сложно проехать из-за наката и большой колеи. Еще и отвалы на обочинах, что мешает заезжать во дворы. А недавно во втором микрорайоне скорая не смогла развернуться и застряла в сугробе, и детям пришлось ее выталкивать. Это произошло недалеко от школы», — сообщил собеседник. Как сообщил URA.RU местный предприниматель Евгений Городилов, который раньше занимался уборкой снега в Лянторе, подобную картину можно наблюдать практически в каждом районе города. А причина в том, что мэрии Лянтора нечем убирать снег. «У них часть техники сломалась. Да плюс к этому уволились несколько сотрудников муниципального предприятия, которое отвечает за уборку снега. И я не знаю, кто у них там вообще на технике работает. Например, в Лянторе некоторые дороги, которые идут вокруг города, вообще не чистились. А пескосмесь, которой нужно посыпать улицы, закончилась, и на дорогах гололед», — сообщил Городилов. В администрации района журналисту URA.RU сообщили, что все дороги в городе чистят по графику и находятся они в нормативном состоянии. «Все магистральные дороги находятся в нормативном состоянии и очищаются в соответствии с графиком, а также при необходимости по мере выпадения осадков. Все штатные единицы [техники] укомплектованы. Все сотрудники получают заработную плату в сроки и размере установленными трудовым договоре в соответствии действующим законодательством», — сообщили в мэрии Лянтора. В полиции Сургутского района уже обратили внимание на качество уборки снега в городе. Сотрудниками ГИБДД в адрес прокуратуры направлен акт о ненадлежащей уборке снега на улицах Лянтора. Ранее URA.RU сообщало, что в Лянторе власти пытаются спасти город от надвигающегося снежного коллапса. Для этого муниципалитет закупил спецтехнику на 22 миллиона рублей и отказался от заключения контрактов со сторонними подрядчиками.