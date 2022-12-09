Для развития науки «Ростех» привлек бывшего замминистра России

«Ростех» назначил нового управляющего директора по научной деятельности

09 декабря 2022 в 23:12 Размер текста - 17 +

Для выполнения задач в «Ростехе» Дружинина будет привлекать вузы и научные организации Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Управляющим директором госкорпорации «Ростех» по научно-исследовательской деятельности стала Елена Дружинина, ранее занимавшая пост заместителя министра науки и высшего образования России. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте. «Управляющим директором Госкорпорации „Ростех“ по научно-исследовательской деятельности назначена Елена Дружинина», — говорится в пресс-релизе госкорпорации. Уточняется, что на своем новом посту Дружинина будет заниматься развитием научно-образовательных центров и реализацией научно-просветительских проектов компании. В этом Дружининой поможет обширный опыт по развитию технологического предпринимательства, который она получила на предыдущем месте работы. В корпорации также назвали задачи, которые будут стоять перед новым управляющим директором. Ей предстоит заниматься вопросами построения современной модели исследований и разработок на основе кооперации науки, вузов и бизнеса. Кроме того, она будет курировать развитие научно-образовательных центров. Для выполнения поставленных задач Дружинина уже выразила готовность взаимодействовать с промышленностью, научными организациями, высшей школой. «Такая консолидация ресурсов способна обеспечить быстрый синергетический эффект», — убеждена Дружинина. Она подчеркнула, что сотрудничество с вузами и научными организациями для достижения технологического суверенитета является для компании приоритетом. Елена Дружинина занимала пост замминистра науки и высшего образования с 2020 под 2022 год. За свои заслуги и инициативность на предыдущем месте работы была отмечена благодарностью президента России Владимира Путина. Она являлась инициатором ведомственных программ и всероссийских конкурсов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управляющим директором госкорпорации «Ростех» по научно-исследовательской деятельности стала Елена Дружинина, ранее занимавшая пост заместителя министра науки и высшего образования России. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте. «Управляющим директором Госкорпорации „Ростех“ по научно-исследовательской деятельности назначена Елена Дружинина», — говорится в пресс-релизе госкорпорации. Уточняется, что на своем новом посту Дружинина будет заниматься развитием научно-образовательных центров и реализацией научно-просветительских проектов компании. В этом Дружининой поможет обширный опыт по развитию технологического предпринимательства, который она получила на предыдущем месте работы. В корпорации также назвали задачи, которые будут стоять перед новым управляющим директором. Ей предстоит заниматься вопросами построения современной модели исследований и разработок на основе кооперации науки, вузов и бизнеса. Кроме того, она будет курировать развитие научно-образовательных центров. Для выполнения поставленных задач Дружинина уже выразила готовность взаимодействовать с промышленностью, научными организациями, высшей школой. «Такая консолидация ресурсов способна обеспечить быстрый синергетический эффект», — убеждена Дружинина. Она подчеркнула, что сотрудничество с вузами и научными организациями для достижения технологического суверенитета является для компании приоритетом. Елена Дружинина занимала пост замминистра науки и высшего образования с 2020 под 2022 год. За свои заслуги и инициативность на предыдущем месте работы была отмечена благодарностью президента России Владимира Путина. Она являлась инициатором ведомственных программ и всероссийских конкурсов.