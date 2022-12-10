NHK: Япония разместит гиперзвуковое оружие в 40 километрах от России

Япония собирается разместить оружие на двух островах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Япония собирается разместить гиперзвуковое оружие на острове Хоккайдо, который находится в 43 километрах от российской границы. Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на источники.

«Министерство обороны Японии планирует создать два новых подразделения Сухопутных сил самообороны, оснащенных высокоскоростными планирующими бомбами. Источники в министерстве говорят, что официальные лица рассматривают возможность создания подразделений примерно к 2026 финансовому году и их развертывания на постах в северной префектуре Хоккайдо и юго-западном регионе Кюсю», — передает NHK .

Речь идет о ракетах, которые летят со сверхзвуковой скоростью. Предполагается, что их сложнее перехватить по сравнению с обычными ракетами. Вооружение обладает радиусом действия до нескольких сотен километров, но его планируется увеличить до более чем 100 километров в течение нескольких лет.

Хоккайдо является самым северным островом архипелага Японии и отделяется от России проливом Лаперуза. Остров расположен в 43 километрах от Сахалина.