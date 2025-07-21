Россиянам хотят разрешить бесплатно парковаться на некоторых платных парковках

Депутат Гусев: в ГД внесут проект о бесплатных парковках рядом с больницами
© Служба новостей «URA.RU»
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Бесплатная парковка будет доступна только для граждан, которые приехали в образовательные, медицинские учреждения
Бесплатная парковка будет доступна только для граждан, которые приехали в образовательные, медицинские учреждения Фото:

Россиянам необходимо предоставить бесплатное пользование платными парковками рядом с объектами социальной инфраструктуры, чтобы они в течение получаса решали свои вопросы. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Государственной думы.

 «Бесплатная парковка в течение получаса позволит людям решать свои вопросы нормально. Не торопясь и не сталкиваясь с дополнительными финансовыми барьерами», — заявил Дмитрий Гусев в беседе с РИА Новости. Инициатива предполагает, что бесплатная парковка будет доступна только для граждан, которые приехали в образовательные, медицинские, спортивные учреждения, музеи, концертные залы или религиозные объекты.

Парламентарий также добавил, что обеспечение свободного доступа к социальной инфраструктуре рассматривается как мера по улучшению качества жизни россиян. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Государственной думы.

Ранее эксперты предупреждали об особенностях парковки вблизи объектов, где ведутся работы по благоустройству. В частности, руководитель компании LEM Solution Евгений Ладушкин рассказал RT о рисках, связанных с парковкой рядом с местами, где косят траву.

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Россиянам необходимо предоставить бесплатное пользование платными парковками рядом с объектами социальной инфраструктуры, чтобы они в течение получаса решали свои вопросы. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Государственной думы.  «Бесплатная парковка в течение получаса позволит людям решать свои вопросы нормально. Не торопясь и не сталкиваясь с дополнительными финансовыми барьерами», — заявил Дмитрий Гусев в беседе с РИА Новости. Инициатива предполагает, что бесплатная парковка будет доступна только для граждан, которые приехали в образовательные, медицинские, спортивные учреждения, музеи, концертные залы или религиозные объекты. Парламентарий также добавил, что обеспечение свободного доступа к социальной инфраструктуре рассматривается как мера по улучшению качества жизни россиян. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Государственной думы. Ранее эксперты предупреждали об особенностях парковки вблизи объектов, где ведутся работы по благоустройству. В частности, руководитель компании LEM Solution Евгений Ладушкин рассказал RT о рисках, связанных с парковкой рядом с местами, где косят траву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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