Историк пояснила, что роднит Россию и Соединенные Штаты

Глава ИСКРАН: РФ и США строят политику вокруг идеи национального суверенитета
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По словам Цветковой, на первом месте для России и США стоит ощущение собственной независимости и силы
По словам Цветковой, на первом месте для России и США стоит ощущение собственной независимости и силы Фото:

Россию и США объединяет стремление к национальному суверенитету, несмотря на различия в идеологиях и политическом курсе. Такое мнение выразила исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН, доктор исторических наук Наталья Цветкова.

«Обе державы выстраивают свою политику и идентичность вокруг идеи национального суверенитета. Независимо от правящей идеологии в конкретном историческом моменте»,  — подчеркнула Цветкова в интервью РИА Новости. По ее словам, и для России, и для США ключевое значение имеют независимость и сила: суверенитет воспринимается ими не только как право, но и как обязанность быть самостоятельным центром влияния, это объединяет обе страны.

По словам эксперта, идея национального суверенитета формирует долгосрочную внешнеполитическую стратегию обеих стран. Даже при смене власти в Москве или Вашингтоне курс на самостоятельность и отстаивание национальных интересов остается неизменным. Цветкова отметила, что именно эта установка позволяет России и США рассматривать себя как равноправные мировые центры влияния.

Ранее эксперты отмечали, что несмотря на политические разногласия и санкции, Россия и США сохраняют интерес к сотрудничеству в стратегических сферах, таких как освоение Арктики, космоса и энергетики. Однако реализация крупных совместных проектов, по мнению специалистов, возможна только после завершения конфликта на Украине.

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Россию и США объединяет стремление к национальному суверенитету, несмотря на различия в идеологиях и политическом курсе. Такое мнение выразила исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН, доктор исторических наук Наталья Цветкова. «Обе державы выстраивают свою политику и идентичность вокруг идеи национального суверенитета. Независимо от правящей идеологии в конкретном историческом моменте»,  — подчеркнула Цветкова в интервью РИА Новости. По ее словам, и для России, и для США ключевое значение имеют независимость и сила: суверенитет воспринимается ими не только как право, но и как обязанность быть самостоятельным центром влияния, это объединяет обе страны. По словам эксперта, идея национального суверенитета формирует долгосрочную внешнеполитическую стратегию обеих стран. Даже при смене власти в Москве или Вашингтоне курс на самостоятельность и отстаивание национальных интересов остается неизменным. Цветкова отметила, что именно эта установка позволяет России и США рассматривать себя как равноправные мировые центры влияния. Ранее эксперты отмечали, что несмотря на политические разногласия и санкции, Россия и США сохраняют интерес к сотрудничеству в стратегических сферах, таких как освоение Арктики, космоса и энергетики. Однако реализация крупных совместных проектов, по мнению специалистов, возможна только после завершения конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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