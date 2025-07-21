Историк пояснила, что роднит Россию и Соединенные Штаты

Россию и США объединяет стремление к национальному суверенитету, несмотря на различия в идеологиях и политическом курсе. Такое мнение выразила исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН, доктор исторических наук Наталья Цветкова.
«Обе державы выстраивают свою политику и идентичность вокруг идеи национального суверенитета. Независимо от правящей идеологии в конкретном историческом моменте», — подчеркнула Цветкова в интервью РИА Новости. По ее словам, и для России, и для США ключевое значение имеют независимость и сила: суверенитет воспринимается ими не только как право, но и как обязанность быть самостоятельным центром влияния, это объединяет обе страны.
По словам эксперта, идея национального суверенитета формирует долгосрочную внешнеполитическую стратегию обеих стран. Даже при смене власти в Москве или Вашингтоне курс на самостоятельность и отстаивание национальных интересов остается неизменным. Цветкова отметила, что именно эта установка позволяет России и США рассматривать себя как равноправные мировые центры влияния.
Ранее эксперты отмечали, что несмотря на политические разногласия и санкции, Россия и США сохраняют интерес к сотрудничеству в стратегических сферах, таких как освоение Арктики, космоса и энергетики. Однако реализация крупных совместных проектов, по мнению специалистов, возможна только после завершения конфликта на Украине.
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