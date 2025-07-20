ВС РФ продвигаются в сторону Гуляйполя — важного узла обороны ВСУ: карта СВО 20 июля

Российские войска активизировали наступление на город Гуляйполе в Запорожской области, увеличивая количество подконтрольных населенных пунктов. ВС РФ продвигаются в нескольких селах в ДНР, в частности, в Яблоновке и Александрово-Калиново на константиновском направлении. Появляются сообщения о продвижении у города Красноармейска (украинское название — Покровск). Подробнее о продвижении армии России и о призывах начать прямое столкновение, звучащих на Западе, — в материале URA.RU.
Запорожское направление
Российская армия продолжает продвигаться в Запорожской области, увеличивая число освобожденных от бойцов ВСУ населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Число освобожденных населенных пунктов постоянно растет. Подразделения армии России постоянно продвигаются в глубину обороны противника. Российские военнослужащие продолжают идти вперед», — заявил Балицкий.
По словам главы региона, после зачистки от украинских военных села Малиновка подразделения российских войск развивают наступление в сторону города Гуляйполе. Этот населенный пункт является важным оборонительным и логистическим узлом ВСУ на соответствующем участке фронта.
ДНР
Константиновское направление
ВС РФ ведут бои за села Яблоновка и Александрово-Калиново. По данным военкора Юрия Котенка, первое полностью взято под контроль, во втором российской армии удалось закрепиться в центральной части. Также армия России зачистила часть позиций ВСУ на юге села Щербиновка и продвигается в центр. Ведутся бои в районе сел Курдюмовка и Андреевка.
Краснолиманское направление
Российские войска заняли позиции у трассы на город Кременная, расширили позиции севернее села Зеленая Долина. Идет продвижение в селе Карповка.
Красноармейское направление
ВС РФ ведет штурм села Новоэкономическое и атакуют район Красного Лимана и шахты «Краснолиманская». По информации военкора Евгения Лисицына, в городе Павлограде, являющемся тыловым узлом ВСУ на данном участке, произошел взрыв ночью. Также российские войска, по данным военкоров, продвигаются к городу Родинское и перехватывают контроль над проходящей у него трассой, по которой идет снабжение украинских группировок в Красноармейск (Покровск).
Сумское направление и буферная зона
Российская армия отбивает контратаки ВСУ в селах Кондратово и Александровка, которые хотят вернуть контроль над ними. Также ведутся бои за село Юнаковку, важный пункт для украинских войск на данном участке фронта, сообщает военкор Андрей Коц в материале РИА Новости.
Он также отметил, что, освободив село Дегтярное, ВС РФ фактически открыли новый фронт в Харьковской области. Так они получили возможность выйти к городу Волчанск с другой стороны.
Пленный ВСУ призвал сдавать данные командиров
Украинские солдаты должны фиксировать и передавать российской стороне личные данные командиров ВСУ, чтобы облегчить их идентификацию. Об этом заявил пленный военнослужащий ВСУ Петр Климишевский из Львова.
«Я только сейчас понял, что моя ошибка, что я не записывал (личные данные командиров ВСУ, — прим. URA.RU), я позывных не помню, поэтому подскажу: лучше на бумажки записывайте позывные этих командиров», — сказал Климишевский.
По словам военнопленного, командиры украинской армии часто выражают негативное отношение к личному составу и открыто заявляют, что возвращение на гражданку для них невозможно. Климишевский также отметил, что при сдаче в плен у бойцов появляется возможность передать сведения о руководстве ВСУ российским силовым структурам. Он добавил, что российские спецслужбы смогут установить личности командиров по этим данным.
На Западе призывают бомбить аэродромы РФ
Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по российским аэродромам и объектам военной инфраструктуры для усиления позиций Украины в воздушном конфликте.
«Можно косвенно повлиять на то, чтобы наступательный потенциал российских вооруженных сил вообще не раскрывался <...> Возможность, конечно, заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны — самолетов, которые наносят удары по аэродромам еще до того, как эти средства могут быть использованы», — пояснил Кристиан Фройдинг.
По его словам, помимо аэродромов целями могут стать предприятия оборонно-промышленного комплекса России. Фройдинг также подчеркнул, что ситуация на фронте остается сложной для Украины: российские войска уже «несколько месяцев» удерживают инициативу, а положение украинской армии в воздушной сфере, особенно в крупных городах, ухудшилось.
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