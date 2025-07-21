Элитная бригада ВСУ понесла массовые потери под Сумами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
71-я отдельная егерская бригада понесла потери в Сумской области
71-я отдельная егерская бригада понесла потери в Сумской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Элитная 71-я отдельная егерская бригада Вооруженных сил Украины понесла значительные потери в Сумской области, в результате чего часть подразделений была выведена для доукомплектования. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«В Сумской области массовые потери понесла элитная 71-я егерская бригада, часть подразделений которой были выведены на доукомплектование», — заявили источник в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что родственники без вести пропавших военнослужащих из егерской бригады организовали акцию протеста в Житомире, чтобы обратить внимание общественности на сложившуюся ситуацию.

Ранее командование ВСУ направило уцелевших военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады для усиления 71-й егерской. По словам силовиков, их используют на фронте «как пушечное мясо».

Российские военные 18 июля установили контроль над стратегически важным селом Юнаковка в Сумской области после 38 дней боев с участием 11-й и 83-й бригад ВДВ. Населенный пункт располагался на ключевой высоте и служил главным укреплением на подступах к Сумам. Взятие Юнаковки позволило российским силам контролировать трассу Сумы—Суджа, открыв прямой путь к областному центру. Следующей целью может стать поселок Кияница, приближающий войска к Сумам, передает «Общественная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Элитная 71-я отдельная егерская бригада Вооруженных сил Украины понесла значительные потери в Сумской области, в результате чего часть подразделений была выведена для доукомплектования. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах. «В Сумской области массовые потери понесла элитная 71-я егерская бригада, часть подразделений которой были выведены на доукомплектование», — заявили источник в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что родственники без вести пропавших военнослужащих из егерской бригады организовали акцию протеста в Житомире, чтобы обратить внимание общественности на сложившуюся ситуацию. Ранее командование ВСУ направило уцелевших военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады для усиления 71-й егерской. По словам силовиков, их используют на фронте «как пушечное мясо». Российские военные 18 июля установили контроль над стратегически важным селом Юнаковка в Сумской области после 38 дней боев с участием 11-й и 83-й бригад ВДВ. Населенный пункт располагался на ключевой высоте и служил главным укреплением на подступах к Сумам. Взятие Юнаковки позволило российским силам контролировать трассу Сумы—Суджа, открыв прямой путь к областному центру. Следующей целью может стать поселок Кияница, приближающий войска к Сумам, передает «Общественная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...