Суд отложил слушание по делу Нетаньяху, который обвиняется в мошенничестве

The Times of Israel: дачу показаний Нетаньяху в суде отложили до сентября

Нетаньяху обвиняется во взяточничестве и мошенничестве Фото: U.S. Department of State Суд в Иерусалиме отложил слушание по делу о коррупции с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху до сентября 2025 года из-за состояния его здоровья, а именно пищевого отравления. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию главы правительства. «Премьер-министр почувствовал себя плохо прошлой ночью. Врачи диагностировали у него воспаление кишечника из-за употребления испорченной еды», — сообщили в канцелярии. По информации издания, из-за плохого самочувствия политик также пропустил еженедельное заседание правительства 20 июля. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ У Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника По данным The Times of Israel, показания Нетаньяху должны были состояться 21 и 22 июля, однако новое судебное заседание теперь запланировано не раньше сентября. Ранее суд уже переносил слушания по делу премьера — причиной становились как зарубежные визиты, так и участие Израиля в военных конфликтах. Напомним, что в 2019 году прокуратура Израиля предъявила Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. Сам премьер-министр неоднократно отвергал обвинения. Первые показания по делу он дал в конце 2024 года, передает MK.RU.

