Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области

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Причины пожара пока остаются неизвестными
Причины пожара пока остаются неизвестными Фото:

Пять человек погибли при пожаре в селе Песчаное Оренбургской области. Огнем было охвачено строение площадью 120 квадратных метров. Об это рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 02:06 (00:06 по мск — прим. URA.RU) поступило сообщение о возгорании по адресу: Илекский район, село Песчаное. Огнем уничтожено строение на общей площади 120 квадратных метров. <...> К сожалению, погибли 5 человек», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального министерства.

Пожар тушили 42 пожарных. Полностью локализовать огонь удалось лишь спустя почти 4 часа. Точные причины возгорания сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на территории конвейерной ленты в селе Никольское, Углегорского района Сахалина произошел пожар. Пламя охватило участок конструкции протяженностью около 200 метров. Отмечается, что погибших и пострадавших при пожаре нет.

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Пять человек погибли при пожаре в селе Песчаное Оренбургской области. Огнем было охвачено строение площадью 120 квадратных метров. Об это рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В 02:06 (00:06 по мск — прим. URA.RU) поступило сообщение о возгорании по адресу: Илекский район, село Песчаное. Огнем уничтожено строение на общей площади 120 квадратных метров. <...> К сожалению, погибли 5 человек», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального министерства. Пожар тушили 42 пожарных. Полностью локализовать огонь удалось лишь спустя почти 4 часа. Точные причины возгорания сейчас устанавливаются. Ранее сообщалось, что на территории конвейерной ленты в селе Никольское, Углегорского района Сахалина произошел пожар. Пламя охватило участок конструкции протяженностью около 200 метров. Отмечается, что погибших и пострадавших при пожаре нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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