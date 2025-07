Шеф-редактор Insider* задолжал в России 105 тысяч рублей

Олевский должен судебным приставам 105 тысяч рублей Фото: Антон Белицкий © URA.RU Шеф-редактор The Insider (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Тимур Олевский накопил задолженность по кредитам на сумму свыше 105 тысяч рублей. Это следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП). «Олевский задолжал в России более 105 тысяч рублей по кредитам", — передает РИА Новости. По информации агентства, исполнительное производство по взысканию этой суммы было инициировано весной 2025 года. Также с 2023 года Олевский проходит по делу о взыскании исполнительского сбора в размере одной тысячи рублей. За год до этого он был привлечен к административной ответственности по статье 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России. В материалах судебных приставов также указывается, что взысканием задолженности занимаются московские подразделения службы. Ранее прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении Олевского. Оно связано с его работой на издание The Insider, передает деловое издание "Взгляд". Тимур Олевский — журналист, военный корреспондент, теле- и радиоведущий, в настоящее время проживающий за пределами России. Он занимает должность шеф-редактора новостного отдела The Insider. По данным открытых источников, организация специализируется на журналистских расследованиях и политической аналитике, а редакция издания базируется в Риге. В России против издания и его руководства неоднократно подавались иски о защите чести и достоинства, которые были удовлетворены судом, передает Mail.ru. *The Insider — организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.

