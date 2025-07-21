В Якутии возбуждено уголовное дело из-за гибели 13 рабочих в ДТП

В Якутии возбуждено уголовное дело после гибели 13 рабочих в результате ночного ДТП на территории шахты. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Республике Саха (Якутия). Дело расследуется по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«Следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится на сайте ведомства. По версии следствия, 52-летний водитель при перевозке рабочих не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
В результате аварии погибли 13 человек, еще 20 получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время пострадавшие получают медицинскую помощь.
Авария произошла в ночь на 21 июля на автодороге АО «ГОК Денисовский», когда автобус съехал с дороги с 25-метровой высоты. В нем находились около 36 человек. В данный момент для выяснения всех обстоятельств произошедшего создана следственная группа. Также проводится проверка по установлению причин и обстоятельств инцидента.
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