В Совфеде предложили отменить плату за звонки на горячие линии авиакомпаний

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Стоимость минуты разговора по горячей линии может достигать 80 рублей
Стоимость минуты разговора по горячей линии может достигать 80 рублей Фото:

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил Минтрансу рассмотреть отмену платы за звонки на горячие линии авиакомпаний при задержках и отменах рейсов. Обращение с такой инициативой направлено главе ведомства Андрею Никитину.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в Воздушный кодекс РФ и Федеральные авиационные правила в целях предоставления возможности бесплатного обращения пассажиров по официальным телефонным номерам авиакомпаний (колл-центров, номерам горячей линии) в случае возникновения ситуаций, вызванных задержкой или отменой рейса, а также возникновения экстренной ситуации», — говорится в обращении Гибатдинова. Его приводит РИА Новости.

Сенатор отметил, что в последнее время увеличилось число отмен и задержек рейсов, в связи с этим пассажиры вынуждены обращаться по горячим линиям для возврата средств или получения информации. При этом стоимость минуты разговора, включая ожидание оператора, может доходить до 60–80 рублей в зависимости от региона и оператора связи, что существенно увеличивает расходы пассажиров в форс-мажорных ситуациях.

Ранее с похожей инициативой выступила депутат Госдумы Сардана Авксентьева, предложившая ввести автоматические выплаты компенсаций пассажирам за задержки авиарейсов по вине авиакомпаний. Она отметила, что сейчас компенсацию получают лишь около 10% пострадавших из-за бюрократических сложностей, и автоматизация процесса могла бы упростить получение выплат, передает «Национальная служба новостей».

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Сенатор Айрат Гибатдинов предложил Минтрансу рассмотреть отмену платы за звонки на горячие линии авиакомпаний при задержках и отменах рейсов. Обращение с такой инициативой направлено главе ведомства Андрею Никитину. «Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в Воздушный кодекс РФ и Федеральные авиационные правила в целях предоставления возможности бесплатного обращения пассажиров по официальным телефонным номерам авиакомпаний (колл-центров, номерам горячей линии) в случае возникновения ситуаций, вызванных задержкой или отменой рейса, а также возникновения экстренной ситуации», — говорится в обращении Гибатдинова. Его приводит РИА Новости. Сенатор отметил, что в последнее время увеличилось число отмен и задержек рейсов, в связи с этим пассажиры вынуждены обращаться по горячим линиям для возврата средств или получения информации. При этом стоимость минуты разговора, включая ожидание оператора, может доходить до 60–80 рублей в зависимости от региона и оператора связи, что существенно увеличивает расходы пассажиров в форс-мажорных ситуациях. Ранее с похожей инициативой выступила депутат Госдумы Сардана Авксентьева, предложившая ввести автоматические выплаты компенсаций пассажирам за задержки авиарейсов по вине авиакомпаний. Она отметила, что сейчас компенсацию получают лишь около 10% пострадавших из-за бюрократических сложностей, и автоматизация процесса могла бы упростить получение выплат, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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