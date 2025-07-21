В Ивано-Франковске на западе Украины прозвучали взрывы

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В нескольких украинских городах этой ночью были слышны взрывы (архивное фото)
В нескольких украинских городах этой ночью были слышны взрывы (архивное фото) Фото:

В ночь на 21 июля в Ивано-Франковске и близлежащих населенных пунктах на западе Украины прогремели взрывы, в результате которых несколько объектов инфраструктуры получили повреждения. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

«Имеем в трех селах общины повреждения инфраструктуры. К сожалению, ударов было очень много», — написал Марцинкив в Telegram, не уточнив детали инцидента и характер повреждений.

Минувшей ночью воздушная тревога на территории Украины объявлялась трижды. Сообщения о взрывах поступали из разных регионов страны, в том числе из Киева, Харькова и Ивано-Франковска.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в Соломенском районе Киева после серии взрывов возник пожар на территории складских помещений. Он отметил, что на месте работают экстренные службы. Военный эксперт Кирилл Федоров, в свою очередь, добавил, что пострадали также объекты инфраструктуры, включая станцию метро «Лукьяновская» и завод «Артем». Обстоятельства происшествия уточняются.

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В ночь на 21 июля в Ивано-Франковске и близлежащих населенных пунктах на западе Украины прогремели взрывы, в результате которых несколько объектов инфраструктуры получили повреждения. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив. «Имеем в трех селах общины повреждения инфраструктуры. К сожалению, ударов было очень много», — написал Марцинкив в Telegram, не уточнив детали инцидента и характер повреждений. Минувшей ночью воздушная тревога на территории Украины объявлялась трижды. Сообщения о взрывах поступали из разных регионов страны, в том числе из Киева, Харькова и Ивано-Франковска. По словам мэра столицы Виталия Кличко, в Соломенском районе Киева после серии взрывов возник пожар на территории складских помещений. Он отметил, что на месте работают экстренные службы. Военный эксперт Кирилл Федоров, в свою очередь, добавил, что пострадали также объекты инфраструктуры, включая станцию метро «Лукьяновская» и завод «Артем». Обстоятельства происшествия уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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