В Ивано-Франковске на западе Украины прозвучали взрывы

В ночь на 21 июля в Ивано-Франковске и близлежащих населенных пунктах на западе Украины прогремели взрывы, в результате которых несколько объектов инфраструктуры получили повреждения. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
«Имеем в трех селах общины повреждения инфраструктуры. К сожалению, ударов было очень много», — написал Марцинкив в Telegram, не уточнив детали инцидента и характер повреждений.
Минувшей ночью воздушная тревога на территории Украины объявлялась трижды. Сообщения о взрывах поступали из разных регионов страны, в том числе из Киева, Харькова и Ивано-Франковска.
По словам мэра столицы Виталия Кличко, в Соломенском районе Киева после серии взрывов возник пожар на территории складских помещений. Он отметил, что на месте работают экстренные службы. Военный эксперт Кирилл Федоров, в свою очередь, добавил, что пострадали также объекты инфраструктуры, включая станцию метро «Лукьяновская» и завод «Артем». Обстоятельства происшествия уточняются.
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