На Западе признали правоту Путина, начавшего СВО

The Independent: Россия выдвинула логичные требования в сфере безопасности

10 декабря 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

Когда Россия почувствует себя в безопасности, ее соседи также будут себя чувствовать, заявила Мэри Дежевски Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Западе признали решение президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО) правомерным и логичным. Об этом заявила обозреватель британской газеты The Independent Мэри Дежевски. «Требования России в сфере международной безопасности, из-за которых началась спецоперация на Украине, правомерны и логичны», — написала Дежевски в статье для газеты . Дежевски добавила, что, когда Россия почувствует себя в безопасности, ее соседи также будут чувствовать себя в безопасности в своих границах. Обозреватель отметила: чтобы обеспечить стабильность Европы, нужно сформировать новые механизмы устранения конфликтов, подкрепленные принципом контроля над вооружениями. «Пока такие условия не созданы, в Европе не может быть прочного мира и угроза новых войн, даже ядерных, будет сохраняться», — добавила Дежевски. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что спецоперацию на Украине спровоцировал Запад. По словам российского лидера, Запад пытался таким образом развалить Россию. После Путин обвинил канцлера Германии Олафа Шольца, сказав, что из-за его финансовой поддержки Украина отказывается от переговоров.

На Западе признали решение президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО) правомерным и логичным. Об этом заявила обозреватель британской газеты The Independent Мэри Дежевски. «Требования России в сфере международной безопасности, из-за которых началась спецоперация на Украине, правомерны и логичны», — написала Дежевски в статье для газеты. Дежевски добавила, что, когда Россия почувствует себя в безопасности, ее соседи также будут чувствовать себя в безопасности в своих границах. Обозреватель отметила: чтобы обеспечить стабильность Европы, нужно сформировать новые механизмы устранения конфликтов, подкрепленные принципом контроля над вооружениями. «Пока такие условия не созданы, в Европе не может быть прочного мира и угроза новых войн, даже ядерных, будет сохраняться», — добавила Дежевски. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что спецоперацию на Украине спровоцировал Запад. По словам российского лидера, Запад пытался таким образом развалить Россию. После Путин обвинил канцлера Германии Олафа Шольца, сказав, что из-за его финансовой поддержки Украина отказывается от переговоров.