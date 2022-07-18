В екатеринбургской больнице пенсионерку довели до приступа

Грубость и равнодушие персонала в больнице обидели женщину (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

После посещения поликлиники городской клинической больницы № 14 в Екатеринбурге у 83-летней пенсионерки случился гипертонический криз. Причиной стало грубое отношение со стороны медицинских регистраторов, которые отказались разговаривать погромче с престарелой пациенткой — инвалидом по слуху. Дочь пожилой женщины Ольга Колчина рассказала URA.RU подробности инцидента.

«В начале июля моя мама, Нэлли Ершакова, пришла по приглашению в поликлинику пройти диспансеризацию. Регистрацию вели работники Могильникова и Вильканец. Войдя в кабинет, мама предупредила, что плохо слышит и попросила говорить чуть громче. На что получила ответ — «нет, не буду», — рассказала Ольга Колчина.

Пожилая женщина вышла из кабинета в слезах, так и не получив талонов. Одна из медсестер заметила ее состояние и пригласила вернуться, но обиженная пенсионерка отказалась. Дома у нее случился гипертонический криз: давление подскочило до 210 на 110.

«Моя мама инвалид по слуху, ей тяжело жить со своим недугом, особенно когда нет понимания от медицинских работников. В поликлинику за помощью идут в основном пожилые люди, которые надеются на понимание и уважение, а в ответ получают обиды. Моя мама ветеран труда, 50 лет проработала учителем в школе, она не заслужила такого отношения, его никто не заслужил», — считает Колчина.

Родные Нэлли Ершаковой написали жалобу на имя главврача ГКБ № 14 Владимира Кухаркина. URA.RU обратилось в медучреждение за комментарием. В приемной главного врача рекомендовали обратиться в организационно-методический отдел. Там корреспонденту заявили, что не уполномочены общаться и переадресовали к юристу. Последний оказался в отпуске.

Ранее сообщалось, что врач травмпункта в Нижнем Тагиле отказался помочь пациентке, на которую напали собаки. После этого главврач больницы пообещал провести профилактические работы и беседы с персоналом.

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