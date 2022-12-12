В Госдуме призвали готовиться к ударам ВСУ любой дальности

12 декабря 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

России следует готовиться к поставкам Украине вооружения, которое сможет наносить удары любой дальности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России стоит готовиться к поставкам Украине новых орудий, которые смогут атаковать позиции РФ на любом расстоянии. Об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Гурулев. «Надо быть готовыми ко всему — поставят им рано или поздно все — орудия любой дальности, танки, авиацию, мы должны это просчитывать и готовиться», — написал депутат в своем telegram-канале . Также Гурулев отметил, что сейчас ситуация на фронте стабилизировалось. Основные боевые действия идут в районе Артемовска. Депутат Госдумы отметил, что Вооруженные силы Украины пытаются атаковать российские базы, а также по скоплениям материальных средств. Военные специалисты выяснили, что ракеты из HIMARS уже летают не на 70 км, а на 145, дополнил Гурулев. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали поставлять Киеву пакеты с военной помощью. К Новому году Украина ждет поставок новых систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны от Запада. Также Киев получил восемь норвежских ЗРК NASAMS. Система NASAMS является передвижным ЗРК, позволяющем сбивать цели, летящие на малых и средних высотах. Германия, в свою очередь, также поставит новые виды вооружений Украине, передает RT. Конкретная информация о новых поставках будет объявлена позже, сообщает украинский посол в ФРГ Алексей Макеев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

России стоит готовиться к поставкам Украине новых орудий, которые смогут атаковать позиции РФ на любом расстоянии. Об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Гурулев. «Надо быть готовыми ко всему — поставят им рано или поздно все — орудия любой дальности, танки, авиацию, мы должны это просчитывать и готовиться», — написал депутат в своем telegram-канале. Также Гурулев отметил, что сейчас ситуация на фронте стабилизировалось. Основные боевые действия идут в районе Артемовска. Депутат Госдумы отметил, что Вооруженные силы Украины пытаются атаковать российские базы, а также по скоплениям материальных средств. Военные специалисты выяснили, что ракеты из HIMARS уже летают не на 70 км, а на 145, дополнил Гурулев. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали поставлять Киеву пакеты с военной помощью. К Новому году Украина ждет поставок новых систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны от Запада. Также Киев получил восемь норвежских ЗРК NASAMS. Система NASAMS является передвижным ЗРК, позволяющем сбивать цели, летящие на малых и средних высотах. Германия, в свою очередь, также поставит новые виды вооружений Украине, передает RT. Конкретная информация о новых поставках будет объявлена позже, сообщает украинский посол в ФРГ Алексей Макеев.