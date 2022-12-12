В Госдуме призвали готовиться к ударам ВСУ любой дальности

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, зенитная установка зу23
России следует готовиться к поставкам Украине вооружения, которое сможет наносить удары любой дальности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

России стоит готовиться к поставкам Украине новых орудий, которые смогут атаковать позиции РФ на любом расстоянии. Об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Гурулев.

«Надо быть готовыми ко всему — поставят им рано или поздно все — орудия любой дальности, танки, авиацию, мы должны это просчитывать и готовиться», — написал депутат в своем telegram-канале. Также Гурулев отметил, что сейчас ситуация на фронте стабилизировалось. Основные боевые действия идут в районе Артемовска.

Депутат Госдумы отметил, что Вооруженные силы Украины пытаются атаковать российские базы, а также по скоплениям материальных средств. Военные специалисты выяснили, что ракеты из HIMARS уже летают не на 70 км, а на 145, дополнил Гурулев.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали поставлять Киеву пакеты с военной помощью. К Новому году Украина ждет поставок новых систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны от Запада. Также Киев получил восемь норвежских ЗРК NASAMS. Система NASAMS является передвижным ЗРК, позволяющем сбивать цели, летящие на малых и средних высотах. Германия, в свою очередь, также поставит новые виды вооружений Украине, передает RT. Конкретная информация о новых поставках будет объявлена позже, сообщает украинский посол в ФРГ Алексей Макеев.

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России стоит готовиться к поставкам Украине новых орудий, которые смогут атаковать позиции РФ на любом расстоянии. Об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Гурулев. «Надо быть готовыми ко всему — поставят им рано или поздно все — орудия любой дальности, танки, авиацию, мы должны это просчитывать и готовиться», — написал депутат в своем telegram-канале. Также Гурулев отметил, что сейчас ситуация на фронте стабилизировалось. Основные боевые действия идут в районе Артемовска. Депутат Госдумы отметил, что Вооруженные силы Украины пытаются атаковать российские базы, а также по скоплениям материальных средств. Военные специалисты выяснили, что ракеты из HIMARS уже летают не на 70 км, а на 145, дополнил Гурулев. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали поставлять Киеву пакеты с военной помощью. К Новому году Украина ждет поставок новых систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны от Запада. Также Киев получил восемь норвежских ЗРК NASAMS. Система NASAMS является передвижным ЗРК, позволяющем сбивать цели, летящие на малых и средних высотах. Германия, в свою очередь, также поставит новые виды вооружений Украине, передает RT. Конкретная информация о новых поставках будет объявлена позже, сообщает украинский посол в ФРГ Алексей Макеев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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