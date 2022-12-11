Тюменские дорожники не могут справиться с последствиями затяжного снегопада

12 декабря 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Дорожные службы Тюмени работают над ликвидацией последствий снегопада Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дорожное движение в центральной части Тюмени затруднено из-за последствий затяжных снегопадов и работы спецтехники. При этом, дорожники пока не могут полностью очистить проезжую часть от снежных масс. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. «В центре Тюмени движение очень плотное. Местами — пробки. Дорожники работают, на улицах много спецтехники. Но такое ощущение, что они не справляются. Очень много снега выпало. На то, чтобы его убрать, одного дня явно будет недостаточно», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Другой тюменец сообщил, что спецтехника работает также в заречной части города. «За рекой ситуация с уборкой снега лучше, чем в центре. Может, это связано с тем, что движение не такое загруженное. Машины не мешают работе дорожных служб», — отметил тюменец в разговоре с агентством. В администрации Тюмени агентству сообщили, что подрядные организации по уборке снега работают в усиленном режиме. «Все регионы столкнулись с сильнейшим циклоном. Работы проводится. Снег выпал залпово и подрядчики в усиленном режиме работают», — сообщили там агентству. В мэрии добавили, что работу по уборке снега усложняют хаотично припаркованные автомобили. С нарушителями пообещали бороться с помощью эвакуации ТС.

Дорожное движение в центральной части Тюмени затруднено из-за последствий затяжных снегопадов и работы спецтехники. При этом, дорожники пока не могут полностью очистить проезжую часть от снежных масс. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. «В центре Тюмени движение очень плотное. Местами — пробки. Дорожники работают, на улицах много спецтехники. Но такое ощущение, что они не справляются. Очень много снега выпало. На то, чтобы его убрать, одного дня явно будет недостаточно», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Другой тюменец сообщил, что спецтехника работает также в заречной части города. «За рекой ситуация с уборкой снега лучше, чем в центре. Может, это связано с тем, что движение не такое загруженное. Машины не мешают работе дорожных служб», — отметил тюменец в разговоре с агентством. В администрации Тюмени агентству сообщили, что подрядные организации по уборке снега работают в усиленном режиме. «Все регионы столкнулись с сильнейшим циклоном. Работы проводится. Снег выпал залпово и подрядчики в усиленном режиме работают», — сообщили там агентству. В мэрии добавили, что работу по уборке снега усложняют хаотично припаркованные автомобили. С нарушителями пообещали бороться с помощью эвакуации ТС.