В ХМАО из-за непогоды ограничили выезд машин из города

В Нефтеюганске ограничили выезд транспорта из города
В Нефтеюганске временно ограничили выезд транспорта из города из-за непогоды. Об этом рассказали в официальной группе городских властей «Администрация города Нефтеюганска» соцсети «ВКонтакте».
«Информируем о том, что в связи с погодными условиями временно ограничен выезд транспорта из города. На автомобильных дорогах в сторону Сингапая, Сургута, Ханты-Мансийска ограничен поток транспорта», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что из-за погодных условий в ХМАО на участке «трассы смерти» ограничили скорость движения. Также скоростное ограничение наложили на участок трассы «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки