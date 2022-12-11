11 декабря 2022
10 декабря 2022

В ХМАО из-за непогоды ограничили выезд машин из города

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрежевская переправа. Излучинск, очередь , пробка, зима, переправа, затор
В Нефтеюганске ограничили выезд транспорта из города Фото:

В Нефтеюганске временно ограничили выезд транспорта из города из-за непогоды. Об этом рассказали в официальной группе городских властей «Администрация города Нефтеюганска» соцсети «ВКонтакте».

«Информируем о том, что в связи с погодными условиями временно ограничен выезд транспорта из города. На автомобильных дорогах в сторону Сингапая, Сургута, Ханты-Мансийска ограничен поток транспорта», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что из-за погодных условий в ХМАО на участке «трассы смерти» ограничили скорость движения. Также скоростное ограничение наложили на участок трассы «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе.

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В Нефтеюганске временно ограничили выезд транспорта из города из-за непогоды. Об этом рассказали в официальной группе городских властей «Администрация города Нефтеюганска» соцсети «ВКонтакте». «Информируем о том, что в связи с погодными условиями временно ограничен выезд транспорта из города. На автомобильных дорогах в сторону Сингапая, Сургута, Ханты-Мансийска ограничен поток транспорта», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что из-за погодных условий в ХМАО на участке «трассы смерти» ограничили скорость движения. Также скоростное ограничение наложили на участок трассы «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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