Торги по продаже участка пройдут в Доме архитектора 26 января Фото: Анна Майорова © URA.RU

В промзоне Тракторозаводского района (ЧТЗ) Челябинска в рамках проекта комплексного развития территорий продают земли под новый микрорайон площадью 2,58 га. Аукцион по продаже участка пройдет 26 января в Доме архитектора, сообщается на сайте мэрии Челябинка.

«Распоряжение администрации Челябинска о продаже на аукционе права на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории площадью 2,58 га в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе города Челябинска. Площадь территории: 2,58 га», — говорится в документации.

Начальная цена лота составляет 1 миллион 645 тысяч 516 рублей. Размер задатка — 822 тысячи 758 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 января (до 17.00 по местному времени).

Согласно документам, на территории разрешено строить многоквартирные дома до девяти этажей, социально значимые объекты и торгово-развлекательные комплексы (ТРК). По контакту, застройщик должен будет возвести микрорайон в течение семи лет.

На территории разрешено строить многоквартирные дома до девяти этажей, социально значимые объекты и торгово-развлекательные комплексы (ТРК) Скрин: Администрация г. Челябинск