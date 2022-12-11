11 декабря 2022

В Челябинске продают промзону под новый микрорайон. Скрин

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Церемония закладки первого камня в основание нового регионального транспортно-пересадочного узла в микрорайоне Ботанический. Екатеринбург, строительная площадка, стройка, тц золотой, микрорайон ботанический
Торги по продаже участка пройдут в Доме архитектора 26 января Фото:

В промзоне Тракторозаводского района (ЧТЗ) Челябинска в рамках проекта комплексного развития территорий продают земли под новый микрорайон площадью 2,58 га. Аукцион по продаже участка пройдет 26 января в Доме архитектора, сообщается на сайте мэрии Челябинка.

«Распоряжение администрации Челябинска о продаже на аукционе права на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории площадью 2,58 га в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе города Челябинска. Площадь территории: 2,58 га», — говорится в документации.

Начальная цена лота составляет 1 миллион 645 тысяч 516 рублей. Размер задатка — 822 тысячи 758 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 января (до 17.00 по местному времени).

Согласно документам, на территории разрешено строить многоквартирные дома до девяти этажей, социально значимые объекты и торгово-развлекательные комплексы (ТРК). По контакту, застройщик должен будет возвести микрорайон в течение семи лет.

На территории разрешено строить многоквартирные дома до девяти этажей, социально значимые объекты и торгово-развлекательные комплексы (ТРК)
Начальная цена лота составляет 1 миллион 645 тысяч 516 рублей

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В промзоне Тракторозаводского района (ЧТЗ) Челябинска в рамках проекта комплексного развития территорий продают земли под новый микрорайон площадью 2,58 га. Аукцион по продаже участка пройдет 26 января в Доме архитектора, сообщается на сайте мэрии Челябинка. «Распоряжение администрации Челябинска о продаже на аукционе права на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории площадью 2,58 га в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе города Челябинска. Площадь территории: 2,58 га», — говорится в документации. Начальная цена лота составляет 1 миллион 645 тысяч 516 рублей. Размер задатка — 822 тысячи 758 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 января (до 17.00 по местному времени). Согласно документам, на территории разрешено строить многоквартирные дома до девяти этажей, социально значимые объекты и торгово-развлекательные комплексы (ТРК). По контакту, застройщик должен будет возвести микрорайон в течение семи лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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