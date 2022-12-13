На трассе М5 в Челябинской области загорелась грузовая фура

На участке действует реверсивное движение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У хребта Уреньга (Челябинская область) на трассе М5 загорелась грузовая фура. Об этом URA.RU сообщили вечером 13 декабря в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

«На участке загорелся грузовой автомобиль „Вольво“. Возгорание водитель потушил самостоятельно. На месте инцидента работают два тягача», — уточнили URA.RU в ведомстве.

На участке организовано реверсивное движение. Ранее, в период снегопадов, в этом же районе образовались большие пробки. Движение остановилось в оба направления, мокрый снег ухудшал видимость на трассе.