На трассе М5 в Челябинской области загорелась грузовая фура

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
На участке действует реверсивное движение Фото:

У хребта Уреньга (Челябинская область) на трассе М5 загорелась грузовая фура. Об этом URA.RU сообщили вечером 13 декабря в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

«На участке загорелся грузовой автомобиль „Вольво“. Возгорание водитель потушил самостоятельно. На месте инцидента работают два тягача», — уточнили URA.RU в ведомстве.

На участке организовано реверсивное движение. Ранее, в период снегопадов, в этом же районе образовались большие пробки. Движение остановилось в оба направления, мокрый снег ухудшал видимость на трассе.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог 

У хребта Уреньга (Челябинская область) на трассе М5 загорелась грузовая фура. Об этом URA.RU сообщили вечером 13 декабря в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. «На участке загорелся грузовой автомобиль „Вольво“. Возгорание водитель потушил самостоятельно. На месте инцидента работают два тягача», — уточнили URA.RU в ведомстве. На участке организовано реверсивное движение. Ранее, в период снегопадов, в этом же районе образовались большие пробки. Движение остановилось в оба направления, мокрый снег ухудшал видимость на трассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...