Вице-мэр Екатеринбурга обхитрил глав районов и избежал разноса за киоски

14 декабря 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

По словам Дмитрия Ноженко, конфликта с главами районов в действительности не было Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подписание главой Екатеринбурга Алексеем Орловым документа, позволяющего демонтировать незаконные киоски, стало результатом аппаратной интриги. На протяжении последних двух недель вице-мэр Дмитрий Ноженко, как утверждает источник URA.RU, убеждал шефа, что документ необходим, несмотря на то, что у некоторых префектов есть замечания. В результате градоначальник не только не стал разносить своего подчиненного (хотя, по некоторым данным, планировал это сделать), но и занял его сторону. Интригу запустил сам Орлов 21 ноября. На совещании он отчитал глав районов за провал программы по ликвидации нелегальных торговых точек. Чиновники возмутились и попросили Орлова о встрече без свидетелей. На ней мэру было доложено, что Ноженко его якобы дезинформирует: за вынос киосков отвечают не районы, а горадминистрация. А также предупредили, что подписывать постановление, позволяющее разбирать нелегальные киоски прямо на месте (сейчас их можно лишь вывозить, многие нерадивые бизнесмены этим пользуются), нельзя — у прокуратуры есть претензии. Но Орлов про них якобы не знал. И, как утверждает один из участников совещания 24 ноября, «обещал разобраться». «Ноженко все это время собирал какие-то бумаги, заносил их Орлову, о чем-то докладывал. В итоге на совещании [с главами районов и Ноженко] 12 декабря мэр не стал его отчитывать. Все прошло достаточно спокойно, в рабочем режиме. Решили работать по [новому] постановлению», — прокомментировал собеседник в горадминистрации. В разговоре с корреспондентом сам Дмитрий Ноженко отметил, что в действительности «никто не был против документа». «Есть история про согласование [постановления], в ходе которого разные стороны — в том числе я — высказывали разные замечания. Часть вопросов мы в итоге сняли, а по другим — договорились, что будем решать проблемы по мере реализации постановления», — сказал вице-мэр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписание главой Екатеринбурга Алексеем Орловым документа, позволяющего демонтировать незаконные киоски, стало результатом аппаратной интриги. На протяжении последних двух недель вице-мэр Дмитрий Ноженко, как утверждает источник URA.RU, убеждал шефа, что документ необходим, несмотря на то, что у некоторых префектов есть замечания. В результате градоначальник не только не стал разносить своего подчиненного (хотя, по некоторым данным, планировал это сделать), но и занял его сторону. Интригу запустил сам Орлов 21 ноября. На совещании он отчитал глав районов за провал программы по ликвидации нелегальных торговых точек. Чиновники возмутились и попросили Орлова о встрече без свидетелей. На ней мэру было доложено, что Ноженко его якобы дезинформирует: за вынос киосков отвечают не районы, а горадминистрация. А также предупредили, что подписывать постановление, позволяющее разбирать нелегальные киоски прямо на месте (сейчас их можно лишь вывозить, многие нерадивые бизнесмены этим пользуются), нельзя — у прокуратуры есть претензии. Но Орлов про них якобы не знал. И, как утверждает один из участников совещания 24 ноября, «обещал разобраться». «Ноженко все это время собирал какие-то бумаги, заносил их Орлову, о чем-то докладывал. В итоге на совещании [с главами районов и Ноженко] 12 декабря мэр не стал его отчитывать. Все прошло достаточно спокойно, в рабочем режиме. Решили работать по [новому] постановлению», — прокомментировал собеседник в горадминистрации. В разговоре с корреспондентом сам Дмитрий Ноженко отметил, что в действительности «никто не был против документа». «Есть история про согласование [постановления], в ходе которого разные стороны — в том числе я — высказывали разные замечания. Часть вопросов мы в итоге сняли, а по другим — договорились, что будем решать проблемы по мере реализации постановления», — сказал вице-мэр.