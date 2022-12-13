Челябинские школьники вступили в ряды «Юнармии»

Школьники получили значки и книжки участника движения
В Нижнеувельской (Челябинская область) состоялась церемония вступления в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Церемония состоялась на территории школы № 5 станицы Нижнеувельской. Был торжественно вынесен флаг РФ и знамя юнармейского движения. Затем прозвучали гимны России и „Юнармии“», — рассказали в министерстве.
Дети получили значки и книжки участника движения, закончив церемонию маршем. Ранее челябинские юнармейцы собрали на передовую тепловизоры, продукты и теплые вещи.
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