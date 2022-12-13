13 декабря 2022

Челябинские школьники вступили в ряды «Юнармии»

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя Москва, береты, юнармейцы, юнармия
Школьники получили значки и книжки участника движения Фото:

В Нижнеувельской (Челябинская область) состоялась церемония вступления в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Церемония состоялась на территории школы № 5 станицы Нижнеувельской. Был торжественно вынесен флаг РФ и знамя юнармейского движения. Затем прозвучали гимны России и „Юнармии“», — рассказали в министерстве.

Дети получили значки и книжки участника движения, закончив церемонию маршем. Ранее челябинские юнармейцы собрали на передовую тепловизоры, продукты и теплые вещи.

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В Нижнеувельской (Челябинская область) состоялась церемония вступления в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «Церемония состоялась на территории школы № 5 станицы Нижнеувельской. Был торжественно вынесен флаг РФ и знамя юнармейского движения. Затем прозвучали гимны России и „Юнармии“», — рассказали в министерстве. Дети получили значки и книжки участника движения, закончив церемонию маршем. Ранее челябинские юнармейцы собрали на передовую тепловизоры, продукты и теплые вещи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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