Челябинские школьники вступили в ряды «Юнармии»

14 декабря 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Школьники получили значки и книжки участника движения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнеувельской (Челябинская область) состоялась церемония вступления в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «Церемония состоялась на территории школы № 5 станицы Нижнеувельской. Был торжественно вынесен флаг РФ и знамя юнармейского движения. Затем прозвучали гимны России и „Юнармии“», — рассказали в министерстве. Дети получили значки и книжки участника движения, закончив церемонию маршем. Ранее челябинские юнармейцы собрали на передовую тепловизоры, продукты и теплые вещи.

В Нижнеувельской (Челябинская область) состоялась церемония вступления в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «Церемония состоялась на территории школы № 5 станицы Нижнеувельской. Был торжественно вынесен флаг РФ и знамя юнармейского движения. Затем прозвучали гимны России и „Юнармии“», — рассказали в министерстве. Дети получили значки и книжки участника движения, закончив церемонию маршем. Ранее челябинские юнармейцы собрали на передовую тепловизоры, продукты и теплые вещи.