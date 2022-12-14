Шмыгаль значительно преувеличил количество украинцев Премьер Украины Шмыгаль преувеличил численность украинского народа, заявив о 12 миллиардах жителей 14 декабря 2022 в 18:54 Размер текста - 17 + Более 12 млрд украинцев страдают от проблем с энергообеспечением, заявил Денис Шмыгаль Стрингер / РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что из-за проблем с энергообеспечением на Украине страдает «более 12 млрд украинцев», что превышает количество населения на планете Земля, которое составляет 8 млрд человек. Об этом Шмыгаль заявил в интервью агентству Bloomberg. «Более 12 миллиардов людей страдают», — цитирует премьера Bloomberg . Шмыгаль добавил, что именно у такого количества людей на Украине наблюдается нехватка света. Вооруженные силы РФ наносят по территории Украины массированные удары с целью лишения страны электроэнергии. Масштаб проблем говорит о том, что Украина без помощи Запада будет не в силах пережить зиму, передает RT. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила о получении серьезных повреждений одного из ключевых объектов Украины, сообщает «Национальная служба новостей». Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что из-за проблем с энергообеспечением на Украине страдает «более 12 млрд украинцев», что превышает количество населения на планете Земля, которое составляет 8 млрд человек. Об этом Шмыгаль заявил в интервью агентству Bloomberg. «Более 12 миллиардов людей страдают», — цитирует премьера Bloomberg. Шмыгаль добавил, что именно у такого количества людей на Украине наблюдается нехватка света. Вооруженные силы РФ наносят по территории Украины массированные удары с целью лишения страны электроэнергии. Масштаб проблем говорит о том, что Украина без помощи Запада будет не в силах пережить зиму, передает RT. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила о получении серьезных повреждений одного из ключевых объектов Украины, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям