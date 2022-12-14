Шмыгаль значительно преувеличил количество украинцев

Премьер Украины Шмыгаль преувеличил численность украинского народа, заявив о 12 миллиардах жителей
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Более 12 млрд украинцев страдают от проблем с энергообеспечением, заявил Денис Шмыгаль
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что из-за проблем с энергообеспечением на Украине страдает «более 12 млрд украинцев», что превышает количество населения на планете Земля, которое составляет 8 млрд человек. Об этом Шмыгаль заявил в интервью агентству Bloomberg.

«Более 12 миллиардов людей страдают», — цитирует премьера Bloomberg. Шмыгаль добавил, что именно у такого количества людей на Украине наблюдается нехватка света.

Вооруженные силы РФ наносят по территории Украины массированные удары с целью лишения страны электроэнергии. Масштаб проблем говорит о том, что Украина без помощи Запада будет не в силах пережить зиму, передает RT. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила о получении серьезных повреждений одного из ключевых объектов Украины, сообщает «Национальная служба новостей».

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что из-за проблем с энергообеспечением на Украине страдает «более 12 млрд украинцев», что превышает количество населения на планете Земля, которое составляет 8 млрд человек. Об этом Шмыгаль заявил в интервью агентству Bloomberg. «Более 12 миллиардов людей страдают», — цитирует премьера Bloomberg. Шмыгаль добавил, что именно у такого количества людей на Украине наблюдается нехватка света. Вооруженные силы РФ наносят по территории Украины массированные удары с целью лишения страны электроэнергии. Масштаб проблем говорит о том, что Украина без помощи Запада будет не в силах пережить зиму, передает RT. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила о получении серьезных повреждений одного из ключевых объектов Украины, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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