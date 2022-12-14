В центре Екатеринбурга автобус протаранил такси

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Виды Екатеринбурга, зима, автобус, общественный транспорт, маршрут50
Авария произошла возле Дома печати Фото:

В Екатеринбурге возле Дома печати автобус врезался в такси и протащил ее на несколько метров. Об этом рассказал очевидец в соцсети.

«Volkswagen Golf стоял на месте, когда в него сзади врезался автобус. Легковушку протащило несколько десятков метров», — сообщил очевидец в telegram-канале «4 канал|Екатеринбург|Новости».

ДТП произошло вечером 14 декабря. При этом на данном участке дороги запрещена остановка и стоянка автомобилей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Юго-Западном районе Екатеринбурга в массовое ДТП попали два автобуса. Также были повреждены два легковых автомобиля.

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В Екатеринбурге возле Дома печати автобус врезался в такси и протащил ее на несколько метров. Об этом рассказал очевидец в соцсети. «Volkswagen Golf стоял на месте, когда в него сзади врезался автобус. Легковушку протащило несколько десятков метров», — сообщил очевидец в telegram-канале «4 канал|Екатеринбург|Новости». ДТП произошло вечером 14 декабря. При этом на данном участке дороги запрещена остановка и стоянка автомобилей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Юго-Западном районе Екатеринбурга в массовое ДТП попали два автобуса. Также были повреждены два легковых автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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