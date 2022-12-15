NYT: каждый второй американец выступает за завершение украинского конфликта в пользу России

15 декабря 2022 в 09:48 Размер текста - 17 +

Около половины американских граждан призывают Киев завершить СВО, даже при рисках победы РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Около половины американских граждан выступают за завершение украинского конфликта в пользу России. Об этом написали в The New York Times. «Почти половина американцев хочет, чтобы Соединенные Штаты подтолкнули Украину „как можно скорее к миру“, даже если она потеряет территорию», — написали в издании . В статье также отметили, что усталость Запада от помощи Киеву может усилиться в ближайшие месяцы. Граждане же утомлены от высоких цен на энергоресурсы, а в случае некоторых стран Европы — от перебоев в подаче электричества. После начала спецоперации большинство стран Запада ввело ряд санкций против России. Одним из антироссийских запретов стало введение потолка цен на энергоресурсы из РФ. Из-за этого во многих странах Европы начался масштабный энергетический кризис. Позже бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской свободной партии Хайнц-Кристиан Штрахе предрек усиление протестов в Европе из-за нежелания людей жить в подобных условиях. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что поддержавшие санкции против России европейские лидеры приблизили экономику Евросоюза к рецессии, пишет «Федеральное агентство новостей».

Около половины американских граждан выступают за завершение украинского конфликта в пользу России. Об этом написали в The New York Times. «Почти половина американцев хочет, чтобы Соединенные Штаты подтолкнули Украину „как можно скорее к миру“, даже если она потеряет территорию», — написали в издании. В статье также отметили, что усталость Запада от помощи Киеву может усилиться в ближайшие месяцы. Граждане же утомлены от высоких цен на энергоресурсы, а в случае некоторых стран Европы — от перебоев в подаче электричества. После начала спецоперации большинство стран Запада ввело ряд санкций против России. Одним из антироссийских запретов стало введение потолка цен на энергоресурсы из РФ. Из-за этого во многих странах Европы начался масштабный энергетический кризис. Позже бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской свободной партии Хайнц-Кристиан Штрахе предрек усиление протестов в Европе из-за нежелания людей жить в подобных условиях. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что поддержавшие санкции против России европейские лидеры приблизили экономику Евросоюза к рецессии, пишет «Федеральное агентство новостей».