NYT: каждый второй американец выступает за завершение украинского конфликта в пользу России

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, армия, блокпост, украина, мариуполь, война, флаг днр, военный, военнослужащий, вежливые люди, солдат, сво, специальная военная операция
Около половины американских граждан призывают Киев завершить СВО, даже при рисках победы РФ Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Около половины американских граждан выступают за завершение украинского конфликта в пользу России. Об этом написали в The New York Times.

«Почти половина американцев хочет, чтобы Соединенные Штаты подтолкнули Украину „как можно скорее к миру“, даже если она потеряет территорию», — написали в издании. В статье также отметили, что усталость Запада от помощи Киеву может усилиться в ближайшие месяцы. Граждане же утомлены от высоких цен на энергоресурсы, а в случае некоторых стран Европы — от перебоев в подаче электричества.

После начала спецоперации большинство стран Запада ввело ряд санкций против России. Одним из антироссийских запретов стало введение потолка цен на энергоресурсы из РФ. Из-за этого во многих странах Европы начался масштабный энергетический кризис. Позже бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской свободной партии Хайнц-Кристиан Штрахе предрек усиление протестов в Европе из-за нежелания людей жить в подобных условиях. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что поддержавшие санкции против России европейские лидеры приблизили экономику Евросоюза к рецессии, пишет «Федеральное агентство новостей».

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Около половины американских граждан выступают за завершение украинского конфликта в пользу России. Об этом написали в The New York Times. «Почти половина американцев хочет, чтобы Соединенные Штаты подтолкнули Украину „как можно скорее к миру“, даже если она потеряет территорию», — написали в издании. В статье также отметили, что усталость Запада от помощи Киеву может усилиться в ближайшие месяцы. Граждане же утомлены от высоких цен на энергоресурсы, а в случае некоторых стран Европы — от перебоев в подаче электричества. После начала спецоперации большинство стран Запада ввело ряд санкций против России. Одним из антироссийских запретов стало введение потолка цен на энергоресурсы из РФ. Из-за этого во многих странах Европы начался масштабный энергетический кризис. Позже бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской свободной партии Хайнц-Кристиан Штрахе предрек усиление протестов в Европе из-за нежелания людей жить в подобных условиях. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что поддержавшие санкции против России европейские лидеры приблизили экономику Евросоюза к рецессии, пишет «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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