В Когалыме матч по мини-футболу завершился потасовкой Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Когалыме (ХМАО) во время матча первенства Югры по мини-футболу команду из Нижневартовска избили болельщики соперников. Видео из спорткомплекса «Юбилейный» передал корреспонденту URA.RU анонимный читатель, связанный с родственниками пострадавших.

«Наших ребят избили родственники футболистов команды Когалыма за то, что они на своем поле проиграли нижневартовской команде. На видео взрослый мужчина бьет ребенка, болельщики набросились на наших футболистов толпой», — сообщает инсайдер.

По словам собеседника агентства, родители пострадавших не стали заявлять об инциденте, чтобы не лишить детей спортивной карьеры и не создать проблем спортивной школе, где тренируется команда. «Говорят, что двоих футболистов когалымской команды дисквалифицировали на год, СК „Юбилейный“ столько же не сможет принимать матчи на своей территории», — утверждает инсайдер.

URA.RU попыталось связаться с Федерацией футбола ХМАО, однако на телефонный звонок никто не ответил, и журналист направил официальный запрос по электронной почте, в СК «Юбилейный» дозвониться тоже не удалось. В пресс-службу мэрии Нижневартовска был также направлен запрос, на момент публикации новости корреспондент ответа не получил.

Ранее URA.RU сообщало об уличной драке в Сургуте. По словам очевидцев, конфликт молодых людей произошел из-за девушки.