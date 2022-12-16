Мэр из ХМАО рассказал о степени готовности ледовых переправ

Минуллин отметил, что сроки ввода колеблются из-за погодных условий Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава Ханты-Мансийского района (ХМАО) Кирилл Минулин рассказал на какой стадии находится обустройство ледовых переправ в районе. Соответствующий пост он разместил на своей личной странице в telegram-канале.

«В муниципалитете идет обустройство более 404 километров зимних автомобильных дорог, ледовых переправ — 7 километров: г. Ханты-Мансийск — с. Нялинское — п. Пырьях — с. Кышик, подъезд к п. Пырьях, подъезд к с. Нялинскому — готовность 80% (срок ввода в эксплуатацию — 24 декабря). Ледовая переправа р. Обь — готовность 65%; ледовая переправа пр. Северная — 75%; ледовая переправа пр. Неулева — 75%; ледовая переправа р. Полой — 75%», — говорится в сообщении.

Помимо этого, к 22—23 декабря заработают переправы: д. Белогорье — п. Кирпичный, с. Троица — с. Елизарово — п. Кедровый, п. Кедровый — п. Урманный — 80%, с. Цингалы — п. Горноправдинск, п. Сибирский — с. Батово. Готовность данных направлений 80-85%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кондинском и Октябрьском районах ХМАО с 16 декабря запустили новые зимние автодороги. Помимо зимников налажена работа нескольких ледовых переправ.