В двух районах ХМАО запустили новые зимники

Зимники открыли в Октябрьском и Кондинском районах Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Кондинском и Октябрьском районах ХМАО с 16 декабря запустили новые зимние автодороги. Информация об этом была опубликована в telegram-канале АО «Северавтодор».

«С 16 декабря 2022 года введены в эксплуатацию следующие зимние автомобильные дороги и ледовые переправы в Октябрьском и Кондинском районах», — сказано в сообщении.

Так, в Октябрьском районе открыли зимники до поселений Большой Камень, Большие Леуши, Большой Атлым, Карымкары, Горнореченск и Урманный. Налажена переправа через реку Кормужиханка. «в Кондинском районе автозимник открыт от поселения Междуреченский до Кондинского. А также запущен автозимник к деревням Сотник, Ямки и Юмас. Имеется три ледовых переправы через реку Конда грузоподъемностью 20 тонн. Помимо этого действует дорога до поселений Никулкина и Болчары», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском районе открыли зимники. В районе начали работать две зимние автодороги и ледовую переправы.