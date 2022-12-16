В Прикамье мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю

Пермяка осудили на 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в салоне своего автомобиля. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

«Осужденный, управляя своим автомобилем, увидел знакомую несовершеннолетнюю. Он остановился возле нее, схватил и затащил в салон своего автомобиля, после чего изнасиловал потерпевшую», — сообщается в ведомстве.

Собранные доказательства признаны судом достаточными, чтобы вынести приговор. 56-летнего жителя Бардымского муниципального округа признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «изнасилование несовершеннолетней». Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что в Березниках мужчина изнасиловал девушку в подъезде. Подозреваемого задержали.