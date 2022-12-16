В Прикамье мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю

В Пермском крае мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в салоне своего автомобиля. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.
«Осужденный, управляя своим автомобилем, увидел знакомую несовершеннолетнюю. Он остановился возле нее, схватил и затащил в салон своего автомобиля, после чего изнасиловал потерпевшую», — сообщается в ведомстве.
Собранные доказательства признаны судом достаточными, чтобы вынести приговор. 56-летнего жителя Бардымского муниципального округа признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «изнасилование несовершеннолетней». Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее URA.RU писало, что в Березниках мужчина изнасиловал девушку в подъезде. Подозреваемого задержали.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь.
В Пермском крае мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в салоне своего автомобиля. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. «Осужденный, управляя своим автомобилем, увидел знакомую несовершеннолетнюю. Он остановился возле нее, схватил и затащил в салон своего автомобиля, после чего изнасиловал потерпевшую», — сообщается в ведомстве. Собранные доказательства признаны судом достаточными, чтобы вынести приговор. 56-летнего жителя Бардымского муниципального округа признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «изнасилование несовершеннолетней». Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что в Березниках мужчина изнасиловал девушку в подъезде. Подозреваемого задержали.