16 декабря 2022

В Прикамье мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю

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Пермяка осудили на 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима Фото:

В Пермском крае мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в салоне своего автомобиля. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

«Осужденный, управляя своим автомобилем, увидел знакомую несовершеннолетнюю. Он остановился возле нее, схватил и затащил в салон своего автомобиля, после чего изнасиловал потерпевшую», — сообщается в ведомстве.

Собранные доказательства признаны судом достаточными, чтобы вынести приговор. 56-летнего жителя Бардымского муниципального округа признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «изнасилование несовершеннолетней». Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что в Березниках мужчина изнасиловал девушку в подъезде. Подозреваемого задержали.

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В Пермском крае мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в салоне своего автомобиля. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. «Осужденный, управляя своим автомобилем, увидел знакомую несовершеннолетнюю. Он остановился возле нее, схватил и затащил в салон своего автомобиля, после чего изнасиловал потерпевшую», — сообщается в ведомстве. Собранные доказательства признаны судом достаточными, чтобы вынести приговор. 56-летнего жителя Бардымского муниципального округа признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «изнасилование несовершеннолетней». Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что в Березниках мужчина изнасиловал девушку в подъезде. Подозреваемого задержали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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