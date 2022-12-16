16 декабря 2022

В Екатеринбурге вынесли приговор организатору нарколаборатории

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Виновного приговорили к 13 годам лишения свободы Фото:

Кировским районным судом Екатеринбурга к 13 годам приговорен участник преступной группы, организовавший нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Мужчина признан виновным по статьям за незаконное производство и сбыт наркотических средств организованной группой лиц. Лаборатория была оснащена всем необходимым оборудованием для производства наркотического средства мефедрон. Создали наркопроизводство в подвале жилого дома по улице Комсомольская / Технологическая в Екатеринбурге в конце 2019 года», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный, несмотря на исчерпывающие доказательства, свою вину не признал. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало о банде наркоторговцев из Свердловской и Челябинской областей. Дело, по которому проходит шесть фигурантов, занимает 29 томов.

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Кировским районным судом Екатеринбурга к 13 годам приговорен участник преступной группы, организовавший нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Мужчина признан виновным по статьям за незаконное производство и сбыт наркотических средств организованной группой лиц. Лаборатория была оснащена всем необходимым оборудованием для производства наркотического средства мефедрон. Создали наркопроизводство в подвале жилого дома по улице Комсомольская / Технологическая в Екатеринбурге в конце 2019 года», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный, несмотря на исчерпывающие доказательства, свою вину не признал. Приговор не вступил в законную силу. Ранее URA.RU сообщало о банде наркоторговцев из Свердловской и Челябинской областей. Дело, по которому проходит шесть фигурантов, занимает 29 томов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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