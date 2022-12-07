Дело ОПГ, снабжавшей свердловчан наркотиками, вылилось в 29 томов

07 декабря 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

Расследованием громкого дела занимались сотрудники ГСУ свердловского главка полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дело банды наркоторговцев, торговавших в Челябинской и Свердловской областях, занимает 29 томов. Выйти на подозреваемых и изобличить их смогли оперативники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков свердловского управления МВД, рассказал URA.RU глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. «В деле, состоящем из 29 томов, значится шесть фигурантов, один из них заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому материалы в отношении него выделены в отдельное производство. Расследование вела группа следователей ГСУ полицейского главка под руководством майора юстиции Артема Дубровского», — поделился Горелых. Чтобы собрать доказательства, полицейские провели 22 экспертизы. По версии следствия, нарколабораторию создал 38-летний житель Невьянска, который как раз отбывает наказание в колонии за контрабанду и сбыт наркотиков. Его осудили на 17 лет. «У обвиняемых, которые в настоящее время находятся под стражей, сыщики арестовали три иномарки — Land Rover, Volvo и Chevrolet», — добавил Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что дело группировки передали в Челябинский районный суд. Во время задержания у участников ОПГ изъяли больше 11 кг мефедрона и более 14 кг различных прекурсоров наркотических средств.

Дело банды наркоторговцев, торговавших в Челябинской и Свердловской областях, занимает 29 томов. Выйти на подозреваемых и изобличить их смогли оперативники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков свердловского управления МВД, рассказал URA.RU глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. «В деле, состоящем из 29 томов, значится шесть фигурантов, один из них заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому материалы в отношении него выделены в отдельное производство. Расследование вела группа следователей ГСУ полицейского главка под руководством майора юстиции Артема Дубровского», — поделился Горелых. Чтобы собрать доказательства, полицейские провели 22 экспертизы. По версии следствия, нарколабораторию создал 38-летний житель Невьянска, который как раз отбывает наказание в колонии за контрабанду и сбыт наркотиков. Его осудили на 17 лет. «У обвиняемых, которые в настоящее время находятся под стражей, сыщики арестовали три иномарки — Land Rover, Volvo и Chevrolet», — добавил Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что дело группировки передали в Челябинский районный суд. Во время задержания у участников ОПГ изъяли больше 11 кг мефедрона и более 14 кг различных прекурсоров наркотических средств.