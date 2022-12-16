16 декабря 2022

Екатеринбургский памятник архитектуры рискует лишиться статуса культурного объекта

© Служба новостей «URA.RU»
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Городок чекистов. Екатеринбург, конструктивизм, городок чекистов
«Городок чекистов» может потерять статус памятника архитектуры Фото:

Екатеринбургский объект культурного наследия «Городок чекистов», находящийся в районе гостиницы «Исеть», могут исключить из реестра ОКН. Об этом рассказала архитектор и один из хранителей Белой башни Полина Иванова.

«Управляющая компания информирует жителей о том, что их дом может быть исключен из реестра ОКН и предлагает свои консультации по проведению общего собрания жильцов. Компания ссылается на письмо от Управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга», — привели слова Ивановой в telegram-канале «Главный канал Екатеринбурга».

Корреспондент URA.RU направил запрос в Управление ЖКХ администрации Екатеринбурга с целью получения комментария по данной информации. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало о продаже нежилых помещений, входящих в реестр объектов культурного наследия федерального значения. Объекты находятся в самом центре Екатеринбурга.

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Екатеринбургский объект культурного наследия «Городок чекистов», находящийся в районе гостиницы «Исеть», могут исключить из реестра ОКН. Об этом рассказала архитектор и один из хранителей Белой башни Полина Иванова. «Управляющая компания информирует жителей о том, что их дом может быть исключен из реестра ОКН и предлагает свои консультации по проведению общего собрания жильцов. Компания ссылается на письмо от Управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга», — привели слова Ивановой в telegram-канале «Главный канал Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU направил запрос в Управление ЖКХ администрации Екатеринбурга с целью получения комментария по данной информации. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало о продаже нежилых помещений, входящих в реестр объектов культурного наследия федерального значения. Объекты находятся в самом центре Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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