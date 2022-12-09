В ХМАО продается квартира в доме под снос

10 декабря 2022 в 07:59 Размер текста - 17 +

В доме под снос продают однокомнатную квартиру Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Советском (ХМАО) на продажу выставлена однокомнатная квартира. Дом, в котором она расположена, планируется снести. Объявление размещено на портале Avito. «Продается квартира теплая, большая. Остается кухонный гарнитур. Соседи хорошие. Возможен обмен. Для реальных покупателей есть торг. Запланирован снос: да», — говорится в объявлении. Отмечается, что дом деревянный. Квартира требует ремонта. Стоимость недвижимости составляет 750 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Радужном (ХМАО) на аукцион выставлена пятикомнатная квартира за 2,17 млн рублей. Реализацией имущества занимается ПАО «Сбербанк».

В городе Советском (ХМАО) на продажу выставлена однокомнатная квартира. Дом, в котором она расположена, планируется снести. Объявление размещено на портале Avito. «Продается квартира теплая, большая. Остается кухонный гарнитур. Соседи хорошие. Возможен обмен. Для реальных покупателей есть торг. Запланирован снос: да», — говорится в объявлении. Отмечается, что дом деревянный. Квартира требует ремонта. Стоимость недвижимости составляет 750 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Радужном (ХМАО) на аукцион выставлена пятикомнатная квартира за 2,17 млн рублей. Реализацией имущества занимается ПАО «Сбербанк».