09 декабря 2022

В ХМАО продается квартира в доме под снос

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, аварийный дом
В доме под снос продают однокомнатную квартиру Фото:

В городе Советском (ХМАО) на продажу выставлена однокомнатная квартира. Дом, в котором она расположена, планируется снести. Объявление размещено на портале Avito.

«Продается квартира теплая, большая. Остается кухонный гарнитур. Соседи хорошие. Возможен обмен. Для реальных покупателей есть торг. Запланирован снос: да», — говорится в объявлении. Отмечается, что дом деревянный. Квартира требует ремонта. Стоимость недвижимости составляет 750 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Радужном (ХМАО) на аукцион выставлена пятикомнатная квартира за 2,17 млн рублей. Реализацией имущества занимается ПАО «Сбербанк».

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В городе Советском (ХМАО) на продажу выставлена однокомнатная квартира. Дом, в котором она расположена, планируется снести. Объявление размещено на портале Avito. «Продается квартира теплая, большая. Остается кухонный гарнитур. Соседи хорошие. Возможен обмен. Для реальных покупателей есть торг. Запланирован снос: да», — говорится в объявлении. Отмечается, что дом деревянный. Квартира требует ремонта. Стоимость недвижимости составляет 750 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Радужном (ХМАО) на аукцион выставлена пятикомнатная квартира за 2,17 млн рублей. Реализацией имущества занимается ПАО «Сбербанк».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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