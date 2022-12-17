Тюменцев ожидает резкое потепление

19 декабря ожидается небольшой снег
В Тюмени 19 декабря температура воздуха резко поднимется до 0 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра.
«19 декабря в Тюмени днем температура воздуха составит 0 градусов, ночью опустится до -10. Облачно, небольшой снег. Ветер до 5 м/с», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, ночью 20 декабря вновь похолодает до -20 градусов. 21 декабря температура воздуха поднимется до -16. На протяжении недели ожидается небольшой снег.
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