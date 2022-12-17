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Тюменцев ожидает резкое потепление

Росгидрометцентр: температура воздуха в Тюмени поднимется до 0 градусов
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19 декабря ожидается небольшой снег Фото:

В Тюмени 19 декабря температура воздуха резко поднимется до 0 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра.

«19 декабря в Тюмени днем температура воздуха составит 0 градусов, ночью опустится до -10. Облачно, небольшой снег. Ветер до 5 м/с», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ночью 20 декабря вновь похолодает до -20 градусов. 21 декабря температура воздуха поднимется до -16. На протяжении недели ожидается небольшой снег.

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В Тюмени 19 декабря температура воздуха резко поднимется до 0 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра. «19 декабря в Тюмени днем температура воздуха составит 0 градусов, ночью опустится до -10. Облачно, небольшой снег. Ветер до 5 м/с», — говорится в сообщении. По прогнозам синоптиков, ночью 20 декабря вновь похолодает до -20 градусов. 21 декабря температура воздуха поднимется до -16. На протяжении недели ожидается небольшой снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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