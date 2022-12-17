Тюменцев ожидает резкое потепление

Росгидрометцентр: температура воздуха в Тюмени поднимется до 0 градусов

18 декабря 2022 в 10:40 Размер текста - 17 +

19 декабря ожидается небольшой снег Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 19 декабря температура воздуха резко поднимется до 0 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра. «19 декабря в Тюмени днем температура воздуха составит 0 градусов, ночью опустится до -10. Облачно, небольшой снег. Ветер до 5 м/с», — говорится в сообщении. По прогнозам синоптиков, ночью 20 декабря вновь похолодает до -20 градусов. 21 декабря температура воздуха поднимется до -16. На протяжении недели ожидается небольшой снег.

В Тюмени 19 декабря температура воздуха резко поднимется до 0 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра. «19 декабря в Тюмени днем температура воздуха составит 0 градусов, ночью опустится до -10. Облачно, небольшой снег. Ветер до 5 м/с», — говорится в сообщении. По прогнозам синоптиков, ночью 20 декабря вновь похолодает до -20 градусов. 21 декабря температура воздуха поднимется до -16. На протяжении недели ожидается небольшой снег.