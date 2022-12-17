Екатеринбургская больница приобретет аппарат стоимостью сто миллионов рублей

18 декабря 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Рентгеновский цифровой аппарат флюорографии легких будет стоить более ста миллионов рублей Фото: depositphotos.com Центральная городская больница № 20 города Екатеринбурга собирается приобрести рентгеновский аппарат стоимостью 110,5 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. «Наименование закупки — цифровой аппарат рентгеновский для флюорографии легких. Открытый аукцион в электронной форме. Начальная цена 110 500 000 рублей», — сказано в заявке. Дата размещения тендера — 16 декабря. Подведение итогов закупки состоится 17 января 2023 года. Ранее URA.RU сообщало о появлении в Екатеринбурге высокотехнологичных аппаратов для мониторинга состояния маленьких пациентов. Оборудование установили в Уральском НИИ охраны материнства и младенчества.

Центральная городская больница № 20 города Екатеринбурга собирается приобрести рентгеновский аппарат стоимостью 110,5 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. «Наименование закупки — цифровой аппарат рентгеновский для флюорографии легких. Открытый аукцион в электронной форме. Начальная цена 110 500 000 рублей», — сказано в заявке. Дата размещения тендера — 16 декабря. Подведение итогов закупки состоится 17 января 2023 года. Ранее URA.RU сообщало о появлении в Екатеринбурге высокотехнологичных аппаратов для мониторинга состояния маленьких пациентов. Оборудование установили в Уральском НИИ охраны материнства и младенчества.