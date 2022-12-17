17 декабря 2022
16 декабря 2022

Екатеринбургская больница приобретет аппарат стоимостью сто миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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депозитфото, рентген, болезнь, онкология, рак, медицина, флюорография, врач
Рентгеновский цифровой аппарат флюорографии легких будет стоить более ста миллионов рублей Фото:

Центральная городская больница № 20 города Екатеринбурга собирается приобрести рентгеновский аппарат стоимостью 110,5 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

«Наименование закупки — цифровой аппарат рентгеновский для флюорографии легких. Открытый аукцион в электронной форме. Начальная цена 110 500 000 рублей», — сказано в заявке.

Дата размещения тендера — 16 декабря. Подведение итогов закупки состоится 17 января 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало о появлении в Екатеринбурге высокотехнологичных аппаратов для мониторинга состояния маленьких пациентов. Оборудование установили в Уральском НИИ охраны материнства и младенчества.

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Центральная городская больница № 20 города Екатеринбурга собирается приобрести рентгеновский аппарат стоимостью 110,5 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. «Наименование закупки — цифровой аппарат рентгеновский для флюорографии легких. Открытый аукцион в электронной форме. Начальная цена 110 500 000 рублей», — сказано в заявке. Дата размещения тендера — 16 декабря. Подведение итогов закупки состоится 17 января 2023 года. Ранее URA.RU сообщало о появлении в Екатеринбурге высокотехнологичных аппаратов для мониторинга состояния маленьких пациентов. Оборудование установили в Уральском НИИ охраны материнства и младенчества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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