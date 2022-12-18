Свердловчанка втайне от возлюбленного отравила его мать

Злоумышленница подмешала пожилой женщине метиловый спирт и ацетон вместо водки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницы Нижнесергинского района Свердловской области из-за ненависти отравила мать возлюбленного. Женщине грозит до 15 лет лет лишения свободы. Об этом заявляет прокуратура Свердловской области.

«Прокуратура Нижнесергинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы 1983 г. р. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — рассказали в ведомстве.

Как сообщает региональная прокуратура, 6 февраля 2022 года женщина находилась в доме, где проживала вместе с сожителем и его матерью. К последней женщина испытывала неприязнь, именно по этой причине она решила отравить 68-летнюю свердловчанку в то время, пока возлюбленный находился на лечении в больнице.

Злоумышленница вместе с пожилой женщиной распивала водку, а затем эту же бутылку она решила наполнить смесью метилового спирта и ацетона. «Женщина рассчитывала, что мать сожителя, злоупотребляющая алкоголем, данную жидкость выпьет, приняв ее за алкогольный напиток. При этом злоумышленница уехала к своей матери в другой населенный пункт, оставив потерпевшую одну в доме», — заявили в прокуратуре. Пожилая женщина скончалась от отравления 8 февраля.

В настоящее время уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 15 лет лет лишения свободы.