В Перми после снегопада и оттепели автобусы не могут проехать в ряд микрорайонов

19 декабря 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Автобусы четырех маршрутов не могут добраться до конечных Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми как минимум до трех микрорайонов не могут доехать автобусы. Услуг общественного транспорта оказались лишены жители поселков «Запруд-2», «Ива» и «Погода». Об этом сообщается в telegram-канале «Пермский транспорт». «Автобусы №69/70 не заезжают в микрорайон „Ива“. Причина — сложность проезда участка», — говорится в сообщении. По тем же причинам 33 маршрут не доезжает до микрорайона «Погода», а 38 до «Запруд-2». Воскресенье, 18 декабря, в Перми прошел обильный снегопад. Ночью температура поднялась до положительных отметок. Сейчас в Перми около нуля. В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о гололедице на дорогах.

В Перми как минимум до трех микрорайонов не могут доехать автобусы. Услуг общественного транспорта оказались лишены жители поселков «Запруд-2», «Ива» и «Погода». Об этом сообщается в telegram-канале «Пермский транспорт». «Автобусы №69/70 не заезжают в микрорайон „Ива“. Причина — сложность проезда участка», — говорится в сообщении. По тем же причинам 33 маршрут не доезжает до микрорайона «Погода», а 38 до «Запруд-2». Воскресенье, 18 декабря, в Перми прошел обильный снегопад. Ночью температура поднялась до положительных отметок. Сейчас в Перми около нуля. В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о гололедице на дорогах.