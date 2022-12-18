18 декабря 2022

В Перми после снегопада и оттепели автобусы не могут проехать в ряд микрорайонов

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Пермь, снег, уборка снега, автобус, остановка автобусная
Автобусы четырех маршрутов не могут добраться до конечных Фото:

В Перми как минимум до трех микрорайонов не могут доехать автобусы. Услуг общественного транспорта оказались лишены жители поселков «Запруд-2», «Ива» и «Погода». Об этом сообщается в telegram-канале «Пермский транспорт».

«Автобусы №69/70 не заезжают в микрорайон „Ива“. Причина — сложность проезда участка», — говорится в сообщении. По тем же причинам 33 маршрут не доезжает до микрорайона «Погода», а 38 до «Запруд-2».

Воскресенье, 18 декабря, в Перми прошел обильный снегопад. Ночью температура поднялась до положительных отметок. Сейчас в Перми около нуля. В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о гололедице на дорогах.

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В Перми как минимум до трех микрорайонов не могут доехать автобусы. Услуг общественного транспорта оказались лишены жители поселков «Запруд-2», «Ива» и «Погода». Об этом сообщается в telegram-канале «Пермский транспорт». «Автобусы №69/70 не заезжают в микрорайон „Ива“. Причина — сложность проезда участка», — говорится в сообщении. По тем же причинам 33 маршрут не доезжает до микрорайона «Погода», а 38 до «Запруд-2». Воскресенье, 18 декабря, в Перми прошел обильный снегопад. Ночью температура поднялась до положительных отметок. Сейчас в Перми около нуля. В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о гололедице на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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