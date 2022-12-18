В Нижневартовске экстренно собирают депутатов после принятия бюджета

Депутаты соберутся перед Новым годом, чтобы обсудить бюджет еще раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) депутаты соберутся на внеочередное заседание 23 декабря. Как сообщили корреспонденту URA.RU в аппарате городской думы, обсуждаться будет только один вопрос — внесение поправок в бюджет.

«Внеочередной заседание думы Нижневартовска пройдет 23 декабря. Единственный вопрос, запланированный к обсуждению, — внесение поправок в бюджет на 2022 год, а также на плановый период 2023 и 2024 года», — прокомментировали в думе.

Подробностей о поправках пока нет. «Точнее сможем рассказать в середине недели, когда будут готовы пояснения от департамента финансов», — уточнили в аппарате. Источник в политическом истеблишменте города сообщил корреспонденту URA.RU, что обсуждать планируется исполнение государственных полномочий. Также, вероятно, будет рассмотрен вопрос компенсации проезда на общественном транспорте пенсионерам.

Ранее URA.RU писало о переносе заседаний думы Нижневартовска на середину декабря из-за новогодних каникул. Обычно, по словам источника в аппарате думы, после 20 декабря заседания не назначают.