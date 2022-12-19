19 декабря 2022

В одной из квартир Челябинска нашли труп младенца

© Служба новостей «URA.RU»
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Причину смерти младенца предстоит выяснить специалистам Фото:

В Челябинске в одной из квартир района Чурилово нашли труп младенца. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, девочке было чуть больше месяца.

«Младенец был найден без признаков жизни. На место сразу были вызваны медики и сотрудники полиции. Спасти ребенка не удалось», — сообщил URA.RU источник.

Причина гибели малыша пока неизвестна. Для ее выяснения необходимо провести вскрытие.

По данным URA.RU, у девочки была диагностирована инфекция. Мать ребенка отказалась от госпитализации. Ребенок болел несколько дней, и на третий день болезни умер.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.

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В Челябинске в одной из квартир района Чурилово нашли труп младенца. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, девочке было чуть больше месяца. «Младенец был найден без признаков жизни. На место сразу были вызваны медики и сотрудники полиции. Спасти ребенка не удалось», — сообщил URA.RU источник. Причина гибели малыша пока неизвестна. Для ее выяснения необходимо провести вскрытие. По данным URA.RU, у девочки была диагностирована инфекция. Мать ребенка отказалась от госпитализации. Ребенок болел несколько дней, и на третий день болезни умер. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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