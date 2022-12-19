В одной из квартир Челябинска нашли труп младенца

Причину смерти младенца предстоит выяснить специалистам Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске в одной из квартир района Чурилово нашли труп младенца. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, девочке было чуть больше месяца.

«Младенец был найден без признаков жизни. На место сразу были вызваны медики и сотрудники полиции. Спасти ребенка не удалось», — сообщил URA.RU источник.

Причина гибели малыша пока неизвестна. Для ее выяснения необходимо провести вскрытие.

По данным URA.RU, у девочки была диагностирована инфекция. Мать ребенка отказалась от госпитализации. Ребенок болел несколько дней, и на третий день болезни умер.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.