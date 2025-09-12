Явка на выборах в Челябинской области превысила 10%

В Челябинской области явка на выборах депутатов Заксобрания и органов местного самоуправления на 15:00 12 сентября составила 10,85%. Об этом заявил председатель региональной избирательной комиссии Евгений Голицын.
«На 15:00 явка составила 10,85% вместе с данными дистанционного электронного голосования. Проголосовали уже 279 тысяч южноуральцев», — сообщил Голицын в видео, опубликованном в telegram-канале избиркома Челябинской области. По данным на 12:00 12 сентября, в области проголосовало 3,73% жителей.
В Челябинской области 12-14 сентября выбирают новый состав регионального парламента, а также депутатов органов местного самоуправления. Явка на голосование в челябинских СИЗО традиционно достигла 100%, сообщила ранее уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. Как в Челябинской области проходит первый день выборов в 2025 году — подробнее в сюжете на URA.RU.
