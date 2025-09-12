Застройщик из Магнитогорска «Трестмагнитострой» выкупил недвижимость в Башкирии. Речь идет о санатории в Баймакском районе республики на берегу озера Талкас, сообщается на сайте о недвижимости.
«Комиссия приняла решение признать единственного участника аукциона в электронной форме ООО „Трест Магнитострой“ победителем торгов. Будет заключен договор по начальной цене подлежащего приватизации государственного имущества», — говорится в протоколе на сайте ГИС «Торги».
Торги чуть не сорвались, поскольку застройщик оказался единственным участником аукциона. Но, согласно документации, по закону договор можно заключить с единственным участником и продать объект по минимальной стоимости. «Трестмагнитострой» за 86,3 миллиона рублей купил несколько зданий и небольших домиков. Также в собственности у девелопера сейчас лечебные корпуса, бани, котельная, водопроводная сеть и теплотрасса. Что касается имущества в санатории, владельцу отошли оздоровительные аппараты, мебель, три электросковородки по 45 тысяч рублей, аккордеон, баян и фонтанный комплекс.
Согласно данным «Сбис», «Трест Магнитострой» зарегистрирован в Магнитогорске, специализируется на строительстве. Владеет компанией Сергей Лакницкий, который также является учредителем и директором еще нескольких фирм. Компании управляют недвижимостью и занимаются производством кирпича.
