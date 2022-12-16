Кремль назвал дату проведения Госсовета Кремль: Путин проведет Госсовет 22 декабря 16 декабря 2022 в 14:45 Размер текста - 17 + Путин затронет молодежную политику на Госсовете Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин проведет большое заседание Госсовета 22 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами «[Будет проходить] в очной форме. Это будет четверг, 22 декабря. Будет обсуждаться вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях», — сказал Песков. Ранее Путин обновил состав Госсовета. В него вошли восемь новых губернаторов. Президент РФ Владимир Путин проведет большое заседание Госсовета 22 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами «[Будет проходить] в очной форме. Это будет четверг, 22 декабря. Будет обсуждаться вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях», — сказал Песков. Ранее Путин обновил состав Госсовета. В него вошли восемь новых губернаторов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям