Кремль назвал дату проведения Госсовета

Кремль: Путин проведет Госсовет 22 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин затронет молодежную политику на Госсовете Фото:

Президент РФ Владимир Путин проведет большое заседание Госсовета 22 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами

«[Будет проходить] в очной форме. Это будет четверг, 22 декабря. Будет обсуждаться вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях», — сказал Песков.

Ранее Путин обновил состав Госсовета. В него вошли восемь новых губернаторов.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

Президент РФ Владимир Путин проведет большое заседание Госсовета 22 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами «[Будет проходить] в очной форме. Это будет четверг, 22 декабря. Будет обсуждаться вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях», — сказал Песков. Ранее Путин обновил состав Госсовета. В него вошли восемь новых губернаторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...