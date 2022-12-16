Кремль назвал дату проведения Госсовета

Путин затронет молодежную политику на Госсовете
Президент РФ Владимир Путин проведет большое заседание Госсовета 22 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами
«[Будет проходить] в очной форме. Это будет четверг, 22 декабря. Будет обсуждаться вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях», — сказал Песков.
Ранее Путин обновил состав Госсовета. В него вошли восемь новых губернаторов.
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