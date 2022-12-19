Махонин летит в Москву на совещание к Путину

Дмитрий Махонин вошел в состав Госсовета
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 22 декабря примет участие в заседании Госсовета под руководством президента РФ Владимира Путина. На нем будут обсуждаться вопросы молодежной политики в современных условиях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора.
«Дмитрий Николаевич точно будет присутствовать на заседании Госсовета 22 декабря. Выступление с докладом пока не планируется», — отметили в ведомстве.
О том, что 22 декабря состоится расширенное заседание Госсовета, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Дмитрий Махонин вошел в состав Госсовета в декабре 2020 года.
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