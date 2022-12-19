Махонин летит в Москву на совещание к Путину

20 декабря 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин вошел в состав Госсовета Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 22 декабря примет участие в заседании Госсовета под руководством президента РФ Владимира Путина. На нем будут обсуждаться вопросы молодежной политики в современных условиях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора. «Дмитрий Николаевич точно будет присутствовать на заседании Госсовета 22 декабря. Выступление с докладом пока не планируется», — отметили в ведомстве. О том, что 22 декабря состоится расширенное заседание Госсовета, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Дмитрий Махонин вошел в состав Госсовета в декабре 2020 года.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 22 декабря примет участие в заседании Госсовета под руководством президента РФ Владимира Путина. На нем будут обсуждаться вопросы молодежной политики в современных условиях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора. «Дмитрий Николаевич точно будет присутствовать на заседании Госсовета 22 декабря. Выступление с докладом пока не планируется», — отметили в ведомстве. О том, что 22 декабря состоится расширенное заседание Госсовета, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Дмитрий Махонин вошел в состав Госсовета в декабре 2020 года.