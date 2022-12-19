В больнице ЯНАО не соблюдают масочный режим, введенный из-за гриппа

Жители Надыма сообщили, что в больнице города игнорируют масочный режим, введенный Роспотребнадзором

В больницах ввели обязательный масочный режим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В больнице Надыма (ЯНАО) не соблюдается масочный режим, введенный Роспотребнадзором из-за гриппа. Об этом в соцсетях сообщили жители города.

«Обязательный масочный режим в больнице ввели с 13.12.2022. А что по итогу? 90% без масок. Во взрослой или детской, везде одна и та же картина: чихающие во весь рот дети, кашляющие взрослые. Даже в красной зоне большая часть сидит без масок. Казалось бы уже все привыкли после ковида, но нет», — написал Кирилл Мефодиевич.

Жители также добавили, что в инфекционном отделении поликлиники места забиты пациентами с ОРВИ. «Так еще дело в том, что дети, люди болеют. В инфекционном отделении все места забиты, а массовые мероприятия (елки) проводят на ура, собирают детей и взрослых в большом количестве. А потом начнут ныть, что опять вспышка гриппа и ОРВИ», — добавил Глеб Сушинский.

В департамент здравоохранения ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в инфекционном отделении Тазовского пожаловались на холод. Пациентам приходилось надевать теплые вещи, поскольку в палатах было не больше 16 градусов.

Обновлено в 16:09

«В медучреждении действует масочный режим. Просим население проявить ответственность к своему здоровью и здоровью окружающих. Информация доведена до руководства больницы. Контроль за соблюдением масочного режима будет усилен», — ответили в департаменте.