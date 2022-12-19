19 декабря 2022

Мэра из ХМАО обвинили во взятке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Главе сельского поселения грозит до 10 лет лишения свободы Фото:

Прокуратура ХМАО утвердила обвинение по делу главы сельского поселения Хулимсунт Березовского района. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Он обвиняется в получение главой органа местного самоуправления взятки. Следствием установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемый получил 50 тысяч рублей за изменение вида использования земельного участка», — отмечают в прокуратуре.

Обвиняемому грозит до 10 лет. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в пятидесятикратном размере взятки.

Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудника администрации Нефтеюганского района осудят за получение взятки. Чиновника поймали на получении денег за беспрепятственную приемку работ от подрядчика.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.

Прокуратура ХМАО утвердила обвинение по делу главы сельского поселения Хулимсунт Березовского района. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Он обвиняется в получение главой органа местного самоуправления взятки. Следствием установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемый получил 50 тысяч рублей за изменение вида использования земельного участка», — отмечают в прокуратуре. Обвиняемому грозит до 10 лет. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в пятидесятикратном размере взятки. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудника администрации Нефтеюганского района осудят за получение взятки. Чиновника поймали на получении денег за беспрепятственную приемку работ от подрядчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...