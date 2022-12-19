Мэра из ХМАО обвинили во взятке

Прокуратура ХМАО утвердила обвинение по делу главы сельского поселения Хулимсунт Березовского района. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Он обвиняется в получение главой органа местного самоуправления взятки. Следствием установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемый получил 50 тысяч рублей за изменение вида использования земельного участка», — отмечают в прокуратуре.
Обвиняемому грозит до 10 лет. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в пятидесятикратном размере взятки.
Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудника администрации Нефтеюганского района осудят за получение взятки. Чиновника поймали на получении денег за беспрепятственную приемку работ от подрядчика.
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