Мэра из ХМАО обвинили во взятке

20 декабря 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

Главе сельского поселения грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура ХМАО утвердила обвинение по делу главы сельского поселения Хулимсунт Березовского района. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Он обвиняется в получение главой органа местного самоуправления взятки. Следствием установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемый получил 50 тысяч рублей за изменение вида использования земельного участка», — отмечают в прокуратуре. Обвиняемому грозит до 10 лет. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в пятидесятикратном размере взятки. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудника администрации Нефтеюганского района осудят за получение взятки. Чиновника поймали на получении денег за беспрепятственную приемку работ от подрядчика.

Прокуратура ХМАО утвердила обвинение по делу главы сельского поселения Хулимсунт Березовского района. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Он обвиняется в получение главой органа местного самоуправления взятки. Следствием установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемый получил 50 тысяч рублей за изменение вида использования земельного участка», — отмечают в прокуратуре. Обвиняемому грозит до 10 лет. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в пятидесятикратном размере взятки. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудника администрации Нефтеюганского района осудят за получение взятки. Чиновника поймали на получении денег за беспрепятственную приемку работ от подрядчика.