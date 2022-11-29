29 ноября 2022

Чиновника из ХМАО отправят под суд за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудника администрации поймали во время получения взятки Фото:

Сотрудника администрации Нефтеюганского района осудят за получение взятки. Чиновника поймали на получении денег за беспрепятственную приемку работ от подрядчика. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Обвиняемый, являясь должностным лицом органа местного самоуправления, получил от предпринимателя взятку в виде денежных средств за содействие в заключении договора на оказание услуг для администрации района и беспрепятственную приемку выполненных работ по сбору, транспортировке и утилизации офисной техники, оборудования и комплектующих. При получении денежных средств злоумышленник был задержан. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО будут судить чиновника из Нижневартовского района. Тогда речь шла взятку бывшем директоре местного управления капитального строительства, которого обвиняли в получении взятки в 400 тысяч рублей.

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Сотрудника администрации Нефтеюганского района осудят за получение взятки. Чиновника поймали на получении денег за беспрепятственную приемку работ от подрядчика. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Обвиняемый, являясь должностным лицом органа местного самоуправления, получил от предпринимателя взятку в виде денежных средств за содействие в заключении договора на оказание услуг для администрации района и беспрепятственную приемку выполненных работ по сбору, транспортировке и утилизации офисной техники, оборудования и комплектующих. При получении денежных средств злоумышленник был задержан. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО будут судить чиновника из Нижневартовского района. Тогда речь шла взятку бывшем директоре местного управления капитального строительства, которого обвиняли в получении взятки в 400 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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