На тюменском мосту Монтажников машина сбила дорожного рабочего

20 декабря 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Дорожный рабочий сбит насмерть на мосту Монтажников в Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На мосту Монтажников сбит дорожный рабочий. Информацию об этом агентству подтвердили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. «Автомобилем Chevrolet Lacetti сбит мужчина. Он скончался на месте. Обстоятельства аварии выясняются, устанавливается личность», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, как в Тюмени на окружной дороге сбили пешехода. Пострадавший получил травму бедра.

На мосту Монтажников сбит дорожный рабочий. Информацию об этом агентству подтвердили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. «Автомобилем Chevrolet Lacetti сбит мужчина. Он скончался на месте. Обстоятельства аварии выясняются, устанавливается личность», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, как в Тюмени на окружной дороге сбили пешехода. Пострадавший получил травму бедра.