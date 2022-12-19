19 декабря 2022

На тюменском мосту Монтажников машина сбила дорожного рабочего

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог. Курган, дорожные знаки, рабочий
Дорожный рабочий сбит насмерть на мосту Монтажников в Тюмени Фото:

На мосту Монтажников сбит дорожный рабочий. Информацию об этом агентству подтвердили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

«Автомобилем Chevrolet Lacetti сбит мужчина. Он скончался на месте. Обстоятельства аварии выясняются, устанавливается личность», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, как в Тюмени на окружной дороге сбили пешехода. Пострадавший получил травму бедра.

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На мосту Монтажников сбит дорожный рабочий. Информацию об этом агентству подтвердили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. «Автомобилем Chevrolet Lacetti сбит мужчина. Он скончался на месте. Обстоятельства аварии выясняются, устанавливается личность», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, как в Тюмени на окружной дороге сбили пешехода. Пострадавший получил травму бедра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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