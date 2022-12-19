На тюменском мосту Монтажников машина сбила дорожного рабочего

Дорожный рабочий сбит насмерть на мосту Монтажников в Тюмени
На мосту Монтажников сбит дорожный рабочий. Информацию об этом агентству подтвердили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
«Автомобилем Chevrolet Lacetti сбит мужчина. Он скончался на месте. Обстоятельства аварии выясняются, устанавливается личность», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Ранее URA.RU сообщало, как в Тюмени на окружной дороге сбили пешехода. Пострадавший получил травму бедра.
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