В центре Челябинска откроют термальный курорт

Курорт «Термы Лето» откроется на базе ТРК «Мегаполис» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В центре Челябинска на базе развлекательного комплекса «Мегаполис» откроют термальный курорт. Как сообщил URA.RU директор холдинга Александр Одольский, строительством курорта занялся один из арендаторов комплекса.

«Это проект запускает один из арендаторов. Ожидаем открытия комплекса к весне. Более подробно мы расскажем об этом после Нового года», — заявил URA.RU Одольский.

Одольский не стал называть имя арендатора. При этом отметил, что комплекс появится уже на имеющихся площадях «Мегаполиса».

Курорт расположится на площади в три тысячи квадратных метров. В нем посетителей ждут сауны, бани и открытый бассейн.