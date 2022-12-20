Власти Перми назвали точное число жителей города

Пермьстат: в столице Прикамья проживает 1,034 млн человек

21 декабря 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Пермьстат раскрыл цифры по данным переписи населения Фото: Сергей Русанов © URA.RU По данным переписи населения 2021 года в Пермском городском округе проживают 1,034 млн человек. Это на 43 тысячи больше, чем в 2010 году, когда Пермь потеряла статус города-миллионника. Результаты переписи обсуждались на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края. Итоги заседания опубликованы на сайте регионального министерства развития территорий. «Численность населения Пермского края по данным ВПН-2020 составила 2 532 405 человек. Три четверти прикамцев проживают в городской местности», — говорится в отчете. По подсчетам, к самым густонаселенным округам относятся Пермский район (1,034 млн человек), а также Березниковский (151,8 тыс.) и Соликамский (101,6 тыс.) районы края.



Губернатор края Дмитрий Махонин подчеркнул, что подтверждение статуса города-миллионника имеет большое значение для края, от него зависит объем федеральной поддержки, развитие экономики и других факторов. Ранее URA.RU писало, что Перми удалось сохранить статус миллионника.

По данным переписи населения 2021 года в Пермском городском округе проживают 1,034 млн человек. Это на 43 тысячи больше, чем в 2010 году, когда Пермь потеряла статус города-миллионника. Результаты переписи обсуждались на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края. Итоги заседания опубликованы на сайте регионального министерства развития территорий. «Численность населения Пермского края по данным ВПН-2020 составила 2 532 405 человек. Три четверти прикамцев проживают в городской местности», — говорится в отчете. По подсчетам, к самым густонаселенным округам относятся Пермский район (1,034 млн человек), а также Березниковский (151,8 тыс.) и Соликамский (101,6 тыс.) районы края. Губернатор края Дмитрий Махонин подчеркнул, что подтверждение статуса города-миллионника имеет большое значение для края, от него зависит объем федеральной поддержки, развитие экономики и других факторов. Ранее URA.RU писало, что Перми удалось сохранить статус миллионника.