Власти Перми назвали точное число жителей города

По данным переписи населения 2021 года в Пермском городском округе проживают 1,034 млн человек. Это на 43 тысячи больше, чем в 2010 году, когда Пермь потеряла статус города-миллионника. Результаты переписи обсуждались на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края.
Итоги заседания опубликованы на сайте регионального министерства развития территорий. «Численность населения Пермского края по данным ВПН-2020 составила 2 532 405 человек. Три четверти прикамцев проживают в городской местности», — говорится в отчете. По подсчетам, к самым густонаселенным округам относятся Пермский район (1,034 млн человек), а также Березниковский (151,8 тыс.) и Соликамский (101,6 тыс.) районы края.
Губернатор края Дмитрий Махонин подчеркнул, что подтверждение статуса города-миллионника имеет большое значение для края, от него зависит объем федеральной поддержки, развитие экономики и других факторов. Ранее URA.RU писало, что Перми удалось сохранить статус миллионника.
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