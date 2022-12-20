В Свердловской области подешевел главный символ новогоднего стола

Салат «Оливье» в Екатеринбурге за год подешевел почти на 1,5 рубля

В преддверии Нового 2023 года корреспондент URA.RU сравнила цены на продукты для «Оливье» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В преддверии Нового 2023 года корреспондент URA.RU сравнила цены на продукты для «Оливье» в крупных торговых сетях Екатеринбурга. Она выяснила, где дешевле купить ингредиенты для праздничного салата. К слову, ранее Росстат привел данные по стоимости новогодних салатов. По данным ведомства, «Оливье» свердловчанам обойдется в 480,68 рубля. Стоит отметить, что в 2021 году средняя стоимость «Оливье» составила 482 рубля.

«Я ориентировалась на цены в трех крупных продуктовых сетях — „Верный“, „Пятерочка“ и „Магнит“ — и высчитала среднюю стоимость продуктов для „Оливье“. Для классического рецепта салата выбрала следующие продукты: картофель, морковь, соленые огурцы, яйца, колбаса, зеленый горошек, зеленый лук, укроп и майонез. Вес готового „Оливье“ — примерно 1,8 килограмма», — передает корреспондент агентства.

Самыми недорогими оказались продукты в супермаркете «Магнит». Там килограмм картофеля стоит 23 рубля, а килограмм моркови обойдется в 12 рублей. Десяток недорогих яиц можно купить за 66 рублей, консервированный зеленый горох — за 65 рублей, а банку соленых огурцов — за 70. Самый дорогой ингредиент — докторская колбаса, которая обойдется в 140 рублей за 500 грамм. По желанию можно добавить зелень, которая в среднем стоит 65 рублей за 100 грамм. Приготовление «Оливье» на 1,8 килограммов из продуктов «Магнита» свердловчанам обойдется примерно в 551 рубль.

Самые дорогие продукты оказались в сети магазинов «Верный» — общая стоимость ингредиентов для «Оливье» составила 629 рублей. В ТОП-3 дорогих ингредиентов попали: колбаса (140 руб./0,5кг), соленые огурцы (100 руб./банка) и зеленый горошек (90 руб./банка).

В магазине «Пятерочка» — средние цены. Килограмм моркови можно приобрести за 10 рублей, что дешевле, чем в «Верном» и «Магните». Банку зеленого горошка можно купить со скидкой всего за 45 рублей. А общая стоимость продуктов для новогоднего салата в этом продуктовом магазине обойдется в 581 рубль.

По сравнению с 2020 годом в 2021 году стоимость приготовления «Оливье » за год выросла на 15%. Средний чек на приготовление салата по классическому советскому рецепту (с вареной колбасой) с 1 по 25 декабря 2021 года составил 482 руб.

Ранее URA.RU писало, что в базовый набор продуктов для новогоднего стола на одного человека аналитики включили по 150 граммов салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой». Кроме всего, на одного россиянина полагается два бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и с семгой, по 50 граммов сырной и колбасной нарезки, три мандарина и яблоко.